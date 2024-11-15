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Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, filosunu genişletiyor.

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#Ajet#Filo#Big Para
Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, filosunu genişletiyor.
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 13:43

Yolcularına ekonomik, güvenli ve konforlu uçuş imkanı sunan AJet, SunExpress ile yeni bir iş birliği yaptı. AJet filosuna 9 uçak daha katıyor.

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Filosunda 85 uçağı bulanan AJet, SunExpress’ten 9 uçak kiraladı. Boeing 737- 800 tipi uçaklar, 18 Kasım’da devreye alınacak. Kiralanan 9 uçak, kış döneminde hizmet verecek. 

Yaptığı yenilik ve projelerle her geçen gün güçlenen AJet, 32 ülke ve 95 noktaya sefer yapıyor. Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet, günlük 400-450 sefer düzenliyor. 

31 Mart’ta AJet adı altında ilk uçuşunu yapan Türkiye’nin genç hava yolu firması, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 100’ün üzerine çıkarmayı planlıyor.

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#Ajet#Filo#Big Para

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