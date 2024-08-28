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Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

28.08.2024 - 10:21 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

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Açıklamada şöyle denildi:

"Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (72), Ankara (14), İzmir (5), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Tekirdağ (1) ve Çorum (1) olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 150 bin 265 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 45 bin 255 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir."

KURUMLAR VERGİSİ'NDE ZİRAAT BANKASI LİDER

Türkiye kurumlar vergi rekortmeni ilk üç sıra Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank şeklinde oluştu.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 1 milyon 111 bin 944 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 3 trilyon 813 milyar 935 milyon 660 bin 633 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 833 milyar 246 milyon 376 bin 901 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

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Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklara göre dağılımı; Büyük Mükellefler VDB (59), İstanbul VDB (17), Ankara VDB (16), Kocaeli VDB (2), İzmir VDB (1), Antalya VDB (1), Bursa VDB (1), Eskişehir VDB (1), Hatay VDB (1) ve Zonguldak VDB (1) olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 3 milyon 429 bin 971 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 749 bin 360 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir."


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