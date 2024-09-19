  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Türkiye'nin UYP verileri açıklandı
‹ Önceki Haber Emeklilik Gözetim Merkezi'nden BES teminatlı kredi açıklaması Emeklilik Gözetim Merkezi'nden BES teminatlı kredi açıklaması Sonraki Haber › Rekabet Kurulu'ndan BP kararı Rekabet Kurulu'ndan BP kararı

Türkiye'nin UYP verileri açıklandı

19.09.2024 - 12:01 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin temmuz sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 348,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 706,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'nin temmuz sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 348,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 706,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Temmuz 2024'te geçen yılın sonuna göre yüzde 4,8 artışla 348,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8,9 artışla 706,5 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 357,7 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı

Net UYP, 2023 sonunda eksi 316,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi temmuzda 2023 sonuna göre yüzde 4,9 artışla 147,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi de yüzde 3,9 artışla 129,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 artışla 49,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeriyle döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 15,3 artışla 222 milyar dolara yükseldi. 

PORTFÖY YATIRIMLARI 123,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları, temmuz sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 29,1 artarak 123,8 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 33,6 artışla 39,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 399,2 artışla 13,2 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,1 artışla 44,3 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 0,1 artarak 360,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 5,3 azalarak 40,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 36,4 artarak 23,2 milyar dolara çıktı.

Haberin Devamı

Bankaların kredi stoku yüzde 10,1 yükselerek 68,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 0,8 oranında azalarak 100,2 milyar dolar oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.891 Değişim: 1,20% Hacim : 28.657 Mio.TL Son veri saati : 12:42
Düşük 9.852 19.09.2024 Yüksek 9.901
Açılış: 9.873
34,0196 Değişim: -0,12%
Düşük 33,9126 19.09.2024 Yüksek 34,1210
Açılış: 34,0617
38,1217 Değişim: 0,57%
Düşük 37,7511 19.09.2024 Yüksek 38,1716
Açılış: 37,9056
2.833,73 Değişim: 1,10%
Düşük 2.791,97 19.09.2024 Yüksek 2.839,34
Açılış: 2.802,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.