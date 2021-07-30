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Türkiye'nin turizm 3 milyar doları geçti

30.07.2021 - 13:52 | Son Güncelleme :
Türkiye'nin turizm 3 milyar doları geçti | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin doları kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin doları ise paket tur harcamalardan oluştu.

Bu çeyrekte gecelik ortalama harcama 57 dolar oldu. Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar olarak hesaplandı.

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Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 77,3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22,7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde, yabancı ziyaretçiler, Türkiye'yi yüzde 70,3 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacı ile ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333 milyon 704 bin doları kişisel, 1 milyon 232 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 848 dolar olarak kayıtlara geçti.


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