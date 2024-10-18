×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Türkiye’nin ilk mavi tahvil ihracı QNB’den

Güncelleme Tarihi:

#QNB Türkiye#Uluslararası Finans Kurumu#Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası
Türkiye’nin ilk mavi tahvil ihracı QNB’den
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 10:52

QNB Türkiye, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile 25 milyon dolar tutarında mavi tahvil, 100 milyon dolar tutarında da yeşil tahvil ihracına imza attı.

Haberin Devamı

Mavi tahvil; okyanus, denizler ve deniz kaynaklarıyla ilgili sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları finanse etmek için sermaye toplamak amacıyla ihraç edilen borç menkul kıymeti; yeşil tahvil ise kısaca ‘iklim değişiminin önlenmesi ve çevre konulu projeler için’ kullanılmak üzere yapılacak borçlanmaya yönelik menkul kıymet olarak biliniyor.

SU KAYNAKLARINI GÜVENCEYE ALIYORUZ

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye’nin ilk mavi tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:  “Mavi tahville su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına destek oluyoruz. Yeşil tahvilimizle, düşük karbonlu projelere kaynak sağlarken, sürdürülebilir finansmanın ekonomik büyümenin temeli olduğuna inanıyor, daha temiz ve verimli bir gelecek inşasını güçlendiriyoruz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#QNB Türkiye#Uluslararası Finans Kurumu#Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası

BAKMADAN GEÇME!