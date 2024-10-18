Türkiye’nin ilk mavi tahvil ihracı QNB’den

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Mavi tahvil; okyanus, denizler ve deniz kaynaklarıyla ilgili sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları finanse etmek için sermaye toplamak amacıyla ihraç edilen borç menkul kıymeti; yeşil tahvil ise kısaca ‘iklim değişiminin önlenmesi ve çevre konulu projeler için’ kullanılmak üzere yapılacak borçlanmaya yönelik menkul kıymet olarak biliniyor.

SU KAYNAKLARINI GÜVENCEYE ALIYORUZ

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye’nin ilk mavi tahvil ihracını gerçekleştirdiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Mavi tahville su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına destek oluyoruz. Yeşil tahvilimizle, düşük karbonlu projelere kaynak sağlarken, sürdürülebilir finansmanın ekonomik büyümenin temeli olduğuna inanıyor, daha temiz ve verimli bir gelecek inşasını güçlendiriyoruz.”