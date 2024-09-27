Türkiye'den rüzgar enerjisi atılımı: Avrupa 5'incisi olduk

Haberin Devamı

AA muhabirinin, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan bu yılın ilk yarısına ait verileri içeren "İstatistikler ve Görünüm Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, söz konusu kapasite 78 rüzgar türbininin ortalama 5,5 megavatlık gücünden oluşuyor.

Türkiye'nin yıl sonunda 1350 megavat ilave kapasiteye ulaşacağı öngörülürken, ülkenin ilk yarıda elde edilen 426 megavatlık artışı yıl sonu tahmininin yüzde 32'sini oluşturuyor.

İlk yarıda en yüksek karasal rüzgar kapasitesini sisteme dahil eden ülke 1300 megavat ile Almanya oldu. Almanya'yı 876 megavatla İspanya, 573 megavatla Fransa, 536 megavat kapasite ile İsveç takip etti.

Böylelikle Türkiye, bu yılın ilk yarısında ilave ettiği 426 megavat rüzgar enerjisi kapasitesiyle, karasal rüzgar enerjisi kapasite artışında Avrupa'da beşinci sırada yer aldı.

Haberin Devamı

RÜZGAR SANTRALLERİ ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson, WindEnergy Hamburg Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Etkinliği kapsamında AA muhabirine, bu yılın ilk yarısında Avrupa'da gerçekleştirilen rüzgar enerjisi kurulumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dikson, Avrupa'nın geçen yıla oranla benzer rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştirdiğini belirterek, "Gelecek yıl, kolaylaştırılan izin süreçleri ile Avrupa'da daha fazla kurulum gerçekleşmesini bekliyoruz. Buna en güzel örnek Almanya, dört yıl önce izin süreçlerinde değişikliğe gitti ve şu an kapasitesine eklediği 1300 megavatla karasal rüzgar kurulumlarında lider oldu." diye konuştu.

Türkiye'de makroekonomik dengelerin iyileşmeye başladığını bunun yatırım ortamında iyileşmeyi beraberinde getireceğini ifade eden Dickson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin hala daha istikrarlı bir makroekonomik bağlama geçiş yaptığı ve enflasyonu yüksek faiz oranlarıyla kontrol ettiği göz önüne alındığında, rüzgardaki kurulumlar anlamında Türkiye iyi durumda. Kısa vadede Türkiye'de yatırım yapmak hala zor. Ancak orta ve uzun vadede ülkeye birçok yeni yatırımı getirecek doğru ve istikrarlı makroekonomik bağlam yaratılıyor. Bu koşullarda, Türkiye'nin yeni rüzgar santralleri inşa etmesi enerji bağımsızlığı kadar ekonomi için de önemli."

Haberin Devamı

KARASAL KURULUMLAR ÇOĞUNLUKTA

Öte yandan, Avrupa, bu yılın ilk yarısında toplamda 287 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşırken bunun 243 gigavatını karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Bu dönemde Avrupa'da karasal rüzgar enerjisinde en fazla kurulum yapan 10 ülke ve ilave kapasiteleri şöyle;