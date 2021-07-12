Türkiye'de konut satışları yükseldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde haziranda 134 bin 731 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 127,7 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 127,7 arttı. Mayısta 59 bin 166 konut satılmıştı.

İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut ve yüzde 9,9 payla Ankara, 7 bin 522 konut ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konutla Hakkari, 32 konutla Ardahan ve 64 konutla Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Haziranda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.

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İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21,5 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.

DİĞER KONUT SATIŞLARI ARTTI

Diğer konut satışları haziranda Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artarak 105 bin 853 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 616 konut satışı ve yüzde 18,5 payla ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,9 oldu. Ankara 9 bin 412 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 714 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konutla Hakkari olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 40 bin 92 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 olarak kayıtlara geçti. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 772 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 647 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 128 konut satışıyla İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 azalış göstererek 94 bin 639 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve yüzde 20,1 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 olarak belirlendi. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konutla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışıyla İzmir izledi.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Ocak-haziran döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ipotekli konut satışı yüzde 60,9 azalışla 104 bin 168, diğer satış türleri ise yüzde 25,2 artışla 448 bin 642 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konut sayısı yüzde 15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci el satılan konut sayısı yüzde 9,9 azalışla 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

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