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Türkiye'de kasımda 112 bin 483 konut satışı gerçekleşti

15.12.2020 - 11:34
Türkiye'de kasımda 112 bin 483 konut satışı gerçekleşti | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,93, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azaldı. Kasımda satılan konut sayısı 112 bin 483 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konutla (yüzde 18,8) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 710 konut satışıyla (yüzde 9,5) Ankara, 6 bin 574 satışla (yüzde 5,8) İzmir izledi. En az konut satışı olan iller 15 konutla Ardahan, 23 konutla Hakkari ve 78 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

İpotekli konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 azalarak 24 bin 450'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut ve yüzde 20,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu il 1 konutla Hakkari oldu.

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Diğer konut satışları kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 azalışla 88 bin 33 adet olarak kaydedildi. Bu kategoride İstanbul 16 bin 154 konut satışı ve yüzde 18,3 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,3 olarak hesaplandı. Ankara 7 bin 975 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 898 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 9 konutla Ardahan oldu.

36 BİN 658 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 azalarak 36 bin 658'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 177 konutla en yüksek payı (yüzde 16,9) aldı. Bu kenti 2 bin 662 konut satışıyla Ankara, 1888 satışla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 azalış göstererek 75 bin 825 oldu.

İstanbul 14 bin 981 ikinci el konut satışı ve yüzde 19,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 70,8 olarak hesaplandı. İstanbul'u 8 bin 48 konut satışıyla Ankara, 4 bin 686 satışla İzmir izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 4 bin 962 oldu.

Bu alanda ilk sırada 2 bin 443 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 893 satışla Antalya, 297 satışla Ankara, 182 satışla Yalova ve 174 konut satışıyla Bursa izledi.

Kasımda Türkiye'den Irak vatandaşları 876 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 860 konutla İran vatandaşları izledi. Rusya Federasyonu vatandaşları 434, Afganistan vatandaşları 203 ve Kuveyt vatandaşları 202 konut edindi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 21,5 YÜKSELDİ

Ocak-kasım döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 1 milyon 393 bin 335'e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 98 artarak 558 bin 706 oldu. Diğer satış türleri ise yüzde 3,4 azalışla 834 bin 629 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,8 azalarak 432 bin 842'ye geriledi. İkinci el konut satışları da yüzde 35,2 artışla 960 bin 493 olarak gerçekleşti.


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