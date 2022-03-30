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"Türkiye’yi teknolojide süper lige taşıyacak"

30.03.2022 - 09:54
"Türkiye’yi teknolojide süper lige taşıyacak" | Ekonomi Haberleri

İzmir Urla’da tamamlandığında 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Bilişim Vadisi İzmir’in temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Bakan Varank, mega teknoloji koridoru ile birbirine bağlanan Bilişim Vadisi Koceli ve İzmir, diğer yenilik ekosistemi bileşenleri ile birlikte Türkiye’yi teknolojide süper lige taşıyacak. Bu yüzden bugün ülkemizin tarihi anlarından bir tanesidir” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü arttıracak Bilişim Vadisi İzmir’in temeli atıldı. Mega Teknoloji Koridoru’nun İzmir ayağında bulunan Bilişim Vadisi İzmir’e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Son Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından atıldı. İzmir Urla’daki temel atma törenine Varank ve Yıldırım’ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşü Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, akademiden özel sektöre kamudan siyasete kadar birçok önemli ismi bir araya getirdi.

TARİHİ ANLARDAN BİRİ

Törende konuşan Bakan Varank şunları söyledi: “Temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü, Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Bilişim Vadisi’nin İzmir’deki merkezi olacak. Bu ilave alan ülkemizin mobilite, bağlantılı teknolojiler, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyunlarda seviye atlamasına yardımcı olacak. İlk imzası Sayın Binali Yıldırım tarafından atılan, daha sonra Bilişim Vadisi çatısı altına alınan Bilişim Vadisi İzmir 180 bin metrekarelik yüz ölçüme sahip olacak. İzmir’in parlak beyinleri, Bilişim Vadisi İzmir’den dünyaya açılacak. Bakınız göreceksiniz, mega teknoloji koridoru ile birbirine bağlanan Bilişim Vadisi Kocaeli ve İzmir, -diğer yenilik ekosistemi bileşenleri ile birlikte- Türkiye’yi teknolojide süper lige taşıyacak. Bu yüzden bugün ülkemizin tarihi anlarından bir tanesidir. Tabii İzmir Bilişim Vadisi’nde Sayın Binali Yıldırım’ın büyük emeği var. Hayalleri var. Bu vesileyle projenin ilk harcını -Binali Bey’le beraber- atmak bizlere nasip olduğu için hassaten mutluluk yaşıyorum.”

TALEP PATLAMASI BEKLİYORUM

Sanayi ve teknoloji alanında her gün yeni bir atılım yapıldığına dikkat çeken Varank, “Savunma sanayindeki güçlü Türkiye imajını, diğer sanayi ve teknoloji alanlarında da oturtmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İşte Bilişim Vadisi İzmir bu çabalarımızın nişanelerinden biri olacak. Üniversite, özel sektör ve girişimcilerle ele ele ülkemizin geleceğinin temellerini inşa edecek. Bilişim Vadisi İzmir’in sene sonuna doğru faaliyete geçmesi ile birlikte Kocaeli’nde olduğu gibi, burada da girişimcilerden bir talep patlamasına yol açmasını bekliyorum” dedi.

‘YILLARDIR HAYAL ETTİĞİMİZ PROJE’

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım da, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Yıllardır hayal ettiğimiz, planladığımız bir projenin ilk adımını atıyoruz. Bakanımız Mustafa Varank’ın gayretleriyle ilk harcı koyuyoruz. Bilişimde artık mekanın ve zamanın önemi yok. Nerede yaşarsanız yaşayın, gece-gündüz iletişim var. 300 yıl, insanlık tarihi için önemli. 1700’lü yılların ortalarında dünyada değişim başlıyor; buharlı makinenin icat edilmesi. Sonrasında ikinci ve üçüncü sanayi devrimleri oluyor. Bu üç dönemi ne yazık ki biz ıskaladık, sadece kullanıcısı olduk. Şimdi önümüzde altın bir fırsat var Türkiye olarak. 21. yüzyıl, dijital çağ, bilgi iletişim çağı, bilgi ekonomisi çağı ne derseniz deyin. Yani artık bilginin güç olduğu alın terinin yerine akıl terinin geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde gelişmiş ileri sanayi ülkelerinin bir avantajı yok. Bu dönemde yetişmiş genç beyinlerin kaynak olduğu bir ülke, o da Türkiye.”


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