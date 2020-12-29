‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı Sonraki Haber › Avrupa Birliği ve Çin yatırım anlaşması yapacak Avrupa Birliği ve Çin yatırım anlaşması yapacak

Türkiye ve İngiltere arasında tarihi anlaşma

29.12.2020 - 15:35 | Son Güncelleme :
Türkiye ve İngiltere arasında tarihi anlaşma | Ekonomi Haberleri

İngiltere ile Türkiye arasında ticaret anlaşması kapsamında imzalar atıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından notlar;

* Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.

* Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır. 

Olanak ve kazanımları korumamız gerekiyor. Birleşik Krallık Almanya'nın ardından ikinci sıradadır. Anlaşma 1 Ocak 2021'de devreye girecek. Hiçbir süre kaybı olmayacak. Anlaşmanın yatırım ve hizmetler gibi alanları da kapsaması açısından genişlemesi için de adımlar atıyoruz. Karşılıklı konulara eğileceğiz. 

* Belirsizlik ve risklerin yoğun olduğu böyle bir dönemde anlaşmamızı tamamlamış olmak oldukça önemlidir. Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor. Kritik ve tarihi anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni ve çok özel bir kilometre taşıdır. Hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur. Güçlendirmeye yönelik adımları atmaya devam edeceğiz.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın açıklamalarından notlar;

* Çok teşekkürler Sayın Pekcan. Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladığınız için çok büyük mutluluk duymaktayım. Geçen sene Birleşik Krallık ile gerçekleşen 11,6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye 2. büyük ülke durumundadır. 

* 2 ticaret ülkesi olarak çok hızlı şekilde hizmetler alındı. Büyük ivmeler kazanacağımızı inanıyorum. Birçok şeyi gerçekleştirebileceğimizi inanıyorum. Türkiye'nin dinamizmi ve İngiltere'nin global hizmet sağlayıcısı olduğunu düşündüğümüzde çok faydalıdır. Demir çelik, otomotiv alanında önem arz etmektedir. Tüketiciler için ise kaliteli ürünler almalarını sağlayacaktır. 

* Tüketicilerin tarım alanında düzgün fiyatlarda düzgün ürünleri almalarını sağlayacak. 62 ülke ve AB ile sağladığımız anlaşmalar kapsamında ticarette ivme kazandırmanın yanı sıra büyümeyi hedefliyoruz. Aslında yeni bir sayfa açtık. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 1,00% Hacim : 25.565 Mio.TL Son veri saati : 17:35
Düşük 1.436 29.12.2020 Yüksek 1.454
Açılış: 1.443
7,3537 Değişim: -1,14%
Düşük 7,3450 29.12.2020 Yüksek 7,4786
Açılış: 7,4382
9,0114 Değişim: -0,91%
Düşük 8,9988 29.12.2020 Yüksek 9,1540
Açılış: 9,0946
444,32 Değişim: -0,79%
Düşük 443,58 29.12.2020 Yüksek 451,65
Açılış: 447,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.