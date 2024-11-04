Türkiye Sigorta’dan 9.6 milyar TL kâr

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta üçüncü çeyrekte 3,1 milyar TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye Sigorta’nın prim üretimi yüzde 88 artışla 72.6 milyar TL oldu. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES ve Otomatik Katılım Sisteminde devlet katkısı dâhil 244.9 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı.