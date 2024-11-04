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Türkiye Sigorta’dan 9.6 milyar TL kâr

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#Türkiye Sigorta#Türkiye Hayat Emeklilik#Net Kâr
Türkiye Sigorta’dan 9.6 milyar TL kâr
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 04:00

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024’ün 9 aylık döneminde toplamda 16.4 milyar lira net kara ulaştı. Türkiye Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre, yılın 9 aylık döneminde Türkiye Sigorta’nın toplam net kârı 9.6 milyar TL’ye, Türkiye Hayat Emeklilik’in toplam net kârı ise 6.8 milyar TL’ye ulaştı.

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Türkiye Sigorta üçüncü çeyrekte 3,1 milyar TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye Sigorta’nın prim üretimi yüzde 88 artışla 72.6 milyar TL oldu. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES ve Otomatik Katılım Sisteminde devlet katkısı dâhil 244.9 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı.

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#Türkiye Sigorta#Türkiye Hayat Emeklilik#Net Kâr

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