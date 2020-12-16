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Türkiye Sigorta'da üst düzey değişiklik

16.12.2020 - 09:08
Türkiye Sigorta'da üst düzey değişiklik | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta'da Genel Müdür Beşir Alper Karayazgan görevinden ayrıldı, yerine Atilla Benli atandı.

Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 81.1 hissesine sahip olduğu Türkiye Sigorta'da üst yönetim değişikliği yapıldı, Genel Müdür Beşir Alper Karayazgan görevinden ayrılırken yerine Atilla Benli atandı.

Türkiye Sigorta'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada Karayazgan, Genel Müdür Yardımcıları Atakan Bektaş, Mahmut Emre Bayram ve İbrahim Hakan Muştu'nun görevlerinden ayrıldığı ve danışman kadrosuna atandığı belirtildi.

Açıklamada Benli'nin Genel Müdür olarak atandığı, Volkan Sinan, Güray Çelik ve Murat Süzer'in de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 9 Temmuz 2020'de kurulan icra kurulunun da kaldırıldığı belirtildi.


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