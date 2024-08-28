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Türkiye Sigorta Birliği, 2023 raporunu açıkladı

28.08.2024 - 11:15 | Son Güncelleme :
Türkiye Sigorta Birliği, 2023 raporunu açıkladı | Ekonomi Haberleri

TSB'nin raporunda ulusal ve uluslararası gelişilmelerin, mevzuat düzenlemelerinin sektöre olan etkileri ele alınırken, sürdürülebilir büyüme yolunda Türkiye sigorta sektörünün attığı adımlara da vurgu yapılıyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigortacılık sektörünün yıllık faaliyetlerini içeren 2023'e ait sektör raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, raporda, sigorta sektörünün 2023'te faaliyet gösterdiği tüm sigorta branşlarını içeren kapsamlı verileri sunulurken, branş bazında ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin değerlendirme de yer alıyor.

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Dünya genelinde ekonomik ve finansal gelişmelerle küresel sigorta piyasalarındaki son durumun analiz edildiği raporda, 2024'e yönelik TSB'nin sigorta sektörüne ilişkin beklenti ve öngörüleri paylaşılıyor.

2023 raporunda, sektörün toplam prim üretiminde önemli bir artış kaydedildiği, dijitalleşme süreçlerinin hız kazandığı ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yoğunlaştığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, ulusal ve uluslararası gelişilmelerin, mevzuat düzenlemelerinin sektöre olan etkileri ele alınırken, sürdürülebilir büyüme yolunda Türkiye sigorta sektörünün attığı adımlara da vurgu yapılıyor.

Sigorta sektörü, hem bireylerin hem de kurumların risk yönetimi süreçlerinde güvence sağlarken TSB, sigortalıları desteklemek, emekliliğe dönük tasarrufları artırarak sektörün ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere sektörü geliştirmek ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğinin altını çiziyor.

Raporun tamamına TSB'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.


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