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Türkiye otomotiv pazarı yüzde 60 büyüdü

02.04.2021 - 13:38 | Son Güncelleme :
Türkiye otomotiv pazarı yüzde 60 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 büyüme gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemi ve mart ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artışla 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.

MARTTA ARTIŞ ORANI TÜM KATEGORİLERDE YÜZDE 90'I AŞTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 91,4 artarak 76 bin 357 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98,3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre yüzde 42,8 büyüdü. 10 yıllık mart ortalama satışlara göre otomobilde yüzde 49,6, hafif ticarilerde yüzde 21,8 yükseliş yaşandı.

VERGİ ORANLARI DÜŞÜK SEGMENTTEKİ ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

İlk çeyrekte pazarın yüzde 86,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 88 bin 244 adetle yüzde 56,4 pay, B segmenti otomobiller ise 46 bin 177 adetle yüzde 29,5 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,7 ile sedan otomobiller olurken, onu yüzde 34,4 ile SUV, yüzde 22,9 ile hatchback (HB) otomobiller takip etti.

Ocak-mart döneminde toplam satışlar içerisinde başı yüzde 63,4'lük payla benzinliler çekti. Onu yüzde 24,1 ile dizel, yüzde 7,9 ile hibrit, yüzde 4,3 ile otogazlı araçlar takip etti. Söz konusu dönemde sadece 312 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ 2000CC ÜSTÜ OTOMOBİL SATIŞLARINDA

Otomobil pazarı motor hacmine göre ilke çeyrekte 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 50 artarak pazardan yüzde 90,4 pay alırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,8 yükseldi ve yüzde 1,2'lik pazar payı elde etti.

En yüksek artış yüzde 182,3 ile 2000cc üstü otomobil satışlarında yaşandı. Bu grubun pazardan aldığı pay yüzde 0,3 oldu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre ele alındığında van gövde tipi yüzde 77,4 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,9 payla ikinci sırada yer aldı.


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