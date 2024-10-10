Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacminde hedef 40 milyar dolar

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Dubai Uluslararası Odası (Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi.

İş birliği fırsatlarını değerlendirmek, ortaklıkları güçlendirmek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını ele almak için düzenlenen toplantının açılışında konuşan Tuzcu, BAE ile Türkiye arasında mükemmel ekonomik ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Ülkelerin karşılıklı yatırım fırsatlarını yeterince değerlendiremediğini dile getiren Tuzcu, bu tür etkinliklerin karşılıklı yatırımların ve ilişkilerin artırılması için daha fazla yapılması gerektiğini anlattı.

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Tuzcu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda çeşitlendiğini ve arttığını kaydederek, müteahhitlik hizmetler, yatırım ve ticarette güzel ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

İki ülke arasında büyük potansiyel olduğunun altını çizen Tuzcu, "İki ülke arasında ciddi benzerlikler var. Odaklanmamız gereken yer benzerlikler. BAE de serbest ticaret alanlarıyla, limanlarıyla, liberal ve yatırımcı dostu yatırım ortamına sahip. Asya ve Afrika arasında da bir köprü. Aynı durum Türkiye için de geçerli." diye konuştu.

AFRİKA'DA İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI ÇAĞRISI

Bakan Yardımcısı Tuzcu, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelden bahsederek, dünyadaki tüm ülkelere mal ve hizmet ihracatı yaptıklarını, ihracat yapmadıkları ülkenin bulunmadığını söyledi.

BAE'nin de dünyanın farklı ülkelerinde çok güçlü mevcudiyeti bulunduğunu dile getiren Tuzcu, "Bizler bir araya gelebilir, bir araya gelerek farklı piyasalarda iş birliği yapabiliriz. Dün Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile bir araya geldik ve potansiyel iş birliğimizi Afrika'ya nasıl taşıyabileceğimizi konuştuk. Bu kıtada Türkiye ve BAE'nin güçlü bir mevcudiyeti var. Bu ülkelerin de bizim iş yapma şeklimize duydukları sempati söz konusu. Başka ülkelerle veya başka ülkelerde iş birliği yapabiliriz. Şirketlerimizin bunu göz önünde bulundurmasını tavsiye ederim." yorumunu yaptı.

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"DIŞ TİCARET HACMİ YAKINDA 25 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR"

Mustafa Tuzcu, son dönemde imzalanan ekonomik anlaşmalardan bahsederek, "İki ülke arasında 20 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmi çok yakın zamanda 25 milyar dolara çıkabilir ve orta vadede 40 milyar dolara ulaşabilir ki bu da bizim hedeflediğimiz seviye." diye konuştu.

BAE ve Dubai'nin farklı ülkelerle yaptığı ekonomik anlaşmaların Türk iş insanları için de fırsatlar sunduğuna değinen Tuzcu, "Şirketlerimiz BAE'deki iş fırsatlarını kullanabilir. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerde yaşanan ivmeyi sürdürelim." dedi.

"TÜRKİYE'YE VERİLEN ÖZEL ÖNEMİN FARKINDAYIZ"

TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz da Dubai'den gelen katılımcılar için TOBB ile ilgili bilgiler paylaştı.

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Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin devlet başkanları ve bakanlar düzeyinde çok güzel bir seviyede ilerlediğini anlatan Kopuz, "Atılan adımlar bizlere gelecek için cesaret veriyor. BAE, Körfez Bölgesi'nin en önemli ekonomilerinden biridir. Özellikle ekonominin çeşitlendirilmesi konusunda son dönemde kaydedilen başarılı gelişmeleri takdirle takip ediyoruz. Türkiye'ye verilen özel önemin de farkındayız." dedi.

Kopuz, 2023 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti kapsamında imzalanan 50,7 milyar dolar değerindeki 13 anlaşmanın ilişkilerin genişlemesine ve derinleşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye ile BAE arasındaki ticari ilişkilerin arttığını dile getiren Kopuz, "2023 yılında, 2017'deki 15 milyar dolarlık ticaret hacminin yaklaşık yüzde 40 üstüne çıkarak 20,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması sayesinde kısa sürede ikili ticaretimizin 25 milyar dolar seviyesini rahatça aşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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"KARŞILIKLI YATIRIMLARI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Ali Kopuz, Türkiye'nin önemli bir imalat sanayi kapasitesine, nitelikli insan kaynağına ve savunma sanayisi de dahil birçok sektörde küresel ölçekte başarılı şirketlere sahip olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş dünyamızın karşılıklı iş birliğiyle Türkiye, BAE ve üçüncü ülkelerde, özellikle Afrika ve Orta Asya'da, başarılı projelere imza atması mümkündür. Türkiye'de halen 6 milyar dolar civarında olan Birleşik Arap Emirlikleri yatırımlarının kısa sürede çok daha yüksek rakamlara ulaşmasını istiyoruz. Aynı şekilde Türk şirketlerinin BAE'deki 2 milyar dolar civarında olan yatırımlarını da artırmak istiyoruz. Türk şirketleri müteahhitlik alanında da başarılı projelere imza atmıştır. Bugün itibarıyla Türk şirketleri, BAE'de 13,2 milyar dolar değerinde 145 proje tamamlamıştır. Tabii ki daha fazlasını yapmalıyız, yapabiliriz. İş dünyası olarak karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak her türlü adımı destekliyoruz."

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Kopuz, bugün imzalayacakları iş birliği anlaşmasının bu destek ve iradenin somut bir göstergesi olacağını sözlerine ekledi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ TİCARET HACMİ YÜZDE 106 ARTTI"

BAE'nin İstanbul Başkonsolosu Saeed Saqer Al Mheiri ise bu etkinlik sayesinde iki ülke iş dünyasının yatırım fırsatları yakalayacağını söyledi.

Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah da toplantıyı yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinlik sayesinde iki ülke iş dünyasının birbirini daha iyi tanıyacağını söyledi.

İş birliklerini ve karşılıklı yatırımları artıracaklarını dile getiren Lutah, iki ülke arasında son dönemde imzalanan anlaşmalar sayesinde ticarette engellerin kalktığını, ülkeler arasındaki ticaret hacminin yüzde 106 arttığını anlattı.

Lutah, gıda, yazılım, değerli taş, makine, elektronik, hazır giyim ve tekstil ticaretinin arttığını kaydederek, BAE'nin lojistik ve taşımacılık açısından büyük önem arz ettiğini, Türk iş insanlarına da ciddi fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Türk iş dünyasına ve iş insanlarına Dubai'de ciddi fırsatlar sunduklarını dile getiren Lutah, "İstanbul'da yer alan ofisimiz sayesinde Dubai'de iş yapmak ve Dubai'den bölgeye veya farklı ülkelere açılmak isteyen Türk iş insanlarına hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Dubaili iş dünyasının da Türkiye'deki fırsatları araştırdığını vurgulayan Lutah, "Dubai'nin küresel ağlarından Türk şirketlerinin faydalanmasını istiyoruz. Farklı sektörlerdeki potansiyellerimizi değerlendirmek istiyoruz. Burada farklı sektörlerden 16 temsilcimiz bulunuyor. İki ülke iş dünyasını bir araya getirerek birbirimizi daha iyi tanımak ve fırsatları değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Mutabakat zaptı imzalandı

Açılış konuşmalarının ardından Dubai Ticaret Odası temsilcisi Salem Al Shamsi tarafından Dubai'deki yatırım fırsatlarını anlatan sunum yapıldı.

Etkinliğin ilk bölümünde iş birliğini güçlendirme, karşılıklı yatırımları teşvik etme ve yapıcı ortaklıklar kurma amacıyla Dubai Ticaret Odası ile TOBB, DEİK ve MÜSİAD arasında ayrı ayrı mutabakat zaptı (MOU) imzalandı.

Etkinlik kapsamında gün içinde Türkiye'deki iş fırsatlarının değerlendirildiği panel düzenlenecek ve ikili iş görüşmeleri yapılacak.