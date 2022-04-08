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Türkiye ihracat iklimi endeksi 53,9 oldu

08.04.2022 - 11:50
Türkiye ihracat iklimi endeksi 53,9 oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi Mart’ta 53,9 olarak gerçekleşerek imalatçıların ihracat ikliminde iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mart 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mart’ta 53,9 olarak gerçekleşerek imalatçıların ihracat ikliminde iyileşmenin sürdüğünü gösterdi. Böylece ihracat talebi üst üste 14.ay güçlenmiş oldu. Bununla birlikte şubat ayında 55,2 olan endeksin düşüş göstermesi, iyileşmenin daha sınırlı gerçekleştiğine işaret etti.

ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE FRANSA’DA GÜÇLÜ ÜRETİM ARTIŞI

Mart ayında Covid-19 salgınından kaynaklanan aksamaların göreli olarak azalmasının etkisiyle bazı ana ihracat pazarlarında üretim artışı hızlandı. ABD ve Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite şubat ayına göre daha güçlü artışlar kaydetti. Büyüme oranları ABD’de sekiz, Birleşik Krallık’ta dokuz ayın en yüksek düzeylerine çıktı. Euro Bölgesi’ndeki en önemli ihracat pazarlarından biri olan Fransa’da üretim artışı mart ayında hız kazandı. Ancak Ukrayna’daki savaşın tedarik zincirleri ve fiyat baskıları üzerindeki ilk etkileri sonucu bölgenin diğer ülkelerinde yavaşlama gerçekleşti. Martta Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın üretim artışında ivme kaybı gözlendi. Rusya’da ise üretim keskin bir düşüş sergiledi ve böylece ülkedeki üç aylık büyüme dönemi sona erdi. Polonya’da 13, Çek Cumhuriyeti’nde ise dört aylık büyüme eğiliminin ardından imalat sanayi üretimi hafif düşüş sinyali verdi.

ORTA DOĞU’DA GENELDE BÜYÜME SÜRDÜ, MISIR’DA İSE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivitenin büyüme hızı mart ayında güçlü seviyesini korudu ve şubat ayına göre önemli bir değişim göstermedi. Veriler Katar’daki büyümenin de hız kazandığına işaret etti. Orta Doğu bölgesindeki olumsuz gelişme ise Mısır’da devam eden üretim düşüşünün son 21 ayın en yüksek hızına ulaşması oldu. Mart ayında takip edilen ülkeler arasındaki en belirgin yavaşlama Hong Kong’da gerçekleşti. Bu ülkedeki şiddetli Covid-19 dalgası nedeniyle uygulanan kısıtlamalar genele yayılı üretim kayıplarına yol açtı. Daha düşük yoğunlukta olmakla birlikte, benzer bir durum Çin’de de yaşandı. Bu ülkede üretim iki yılı aşkın dönemin en sert azalışını kaydetti.


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