  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Türkiye İhracat İklimi Endeksi 52,3 oldu
‹ Önceki Haber Aylık en düşük kayıp Borsa İstanbul'da Aylık en düşük kayıp Borsa İstanbul'da Sonraki Haber › Türk markaları Trendyol iş birliğiyle global arenada Türk markaları Trendyol iş birliğiyle global arenada

Türkiye İhracat İklimi Endeksi 52,3 oldu

08.02.2022 - 11:38
Türkiye İhracat İklimi Endeksi 52,3 oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ocak'ta eşik değer 50’nin üzerinde kalarak imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Endeks, ocak ayında 52,3 olarak kaydedildi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ocak 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Ocak ayında eşik değer 50,0’nin üzerinde kalan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte aralıkta 53,9 olarak ölçülen endeks ocakta 52,3’e gerileyerek Şubat 2021’den beri en düşük seviyede kaydedildi.

ABD’DE EKONOMİK AKTİVİTE BELİRGİN İVME KAYBETTİ

İhracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme, Covid-19 salgınının Omikron varyantına bağlı aksamalar nedeniyle yılın ilk ayında yavaşlamaya devam etti. İyileşme hızındaki genel düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, ABD’de ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde ivme kaybetmesi oldu. Omikron varyantının ortaya çıkması, bu ülkedeki büyümenin son bir buçuk yılın en düşük seviyesine inerek ılımlı gerçekleşmesinde rol oynadı. Almanya’dan sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’nin Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 7 düzeyinde bulunuyor. Almanya’da ise aralık ayında yaşanan hafif düşüşün ardından üretim ocak ayında iyileşme sinyalleri verdi ve ocak verileri, ekonomik aktivitede güçlü bir artışa işaret etti. Diğer bazı Euro Bölgesi ülkelerinde Omikron varyantı faaliyetleri olumsuz etkiledi. Fransa ve İtalya’da üretim artışı yavaşlarken, İspanya’da ekonomik aktivite yaklaşık bir yıllık dönemde ilk kez daraldı. Öte yandan Hollanda’da imalat sektörünün talep koşulları 2022 yılına iyileşmeyle başladı. Omikron dalgasının hafiflediği yönünde belirtilerin gözlendiği Birleşik Krallık’ta üretim güçlü artış kaydetti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.

EN GÜÇLÜ BÜYÜME ORANLARI ORTA DOĞU’DA

Ocak ayında en güçlü büyüme oranları Orta Doğu’da kaydedildi. Hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nde ekonomik aktivite hızlı artış gösterdi. Buna karşılık, Mısır’da yavaşlamaya devam eden üretim Haziran 2020’den beri en sert düşüşü kaydetti. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine bakıldığında, Rusya’da ekonomik aktivitenin ocakta üst üste ikinci ay ılımlı düzeyde arttığı görüldü. Polonya’da yavaşlayan iyileşmeye karşılık Çek Cumhuriyeti’ndeki talep koşulları belirgin şekilde güçlendi. Çek Cumhuriyeti’nin imalat sanayi üretiminde geçen yılın ağustos ayından beri en hızlı artış gerçekleşti. Kazakistan'da uygulanan olağanüstü hal faaliyetleri olumsuz etkiledi ve yılın ilk ayında ekonomik aktivitedeki en sert daralma bu ülkede gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.004 Değişim: 0,35% Hacim : 11.221 Mio.TL Son veri saati : 12:46
Düşük 1.991 08.02.2022 Yüksek 2.012
Açılış: 1.999
13,6450 Değişim: 0,41%
Düşük 13,5715 08.02.2022 Yüksek 13,6608
Açılış: 13,5894
15,5728 Değişim: 0,11%
Düşük 15,5192 08.02.2022 Yüksek 15,5908
Açılış: 15,555
797,40 Değişim: 0,14%
Düşük 794,58 08.02.2022 Yüksek 799,43
Açılış: 796,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.