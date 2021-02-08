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Türkiye havalimanlarında 5,2 milyon yolcuya hizmet verildi

08.02.2021 - 13:57
Türkiye havalimanlarında 5,2 milyon yolcuya hizmet verildi | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelindeki havalimanlarında, bu yılın ocak ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 5 milyon 227 bin 452 olarak kayıtlara geçti.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Ocak 2021'e ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alındığı havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40 bin 55, dış hatlarda 19 bin 772'ye ulaştığı ocak ayında üst geçişlerle toplam 73 bin 734 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 366 bin 34, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 858 bin 312 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi.

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Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ocak ayında iç hatlarda 36 bin 715 ton, dış hatlarda 150 bin 426 ton, toplamda ise 187 bin 141 ton olarak gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 1 MİLYON 681 BİN 732 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 3 bin 692, dış hatlarda 11 bin 382 olmak üzere toplamda 15 bin 74'e ulaştı.

Bu havalimanında ocakta iç hatlarda 423 bin 107, dış hatlarda 1 milyon 258 bin 625 olmak üzere toplamda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ocakta 2 bin 832 uçak trafiği oldu.


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