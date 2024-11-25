Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu kuruluyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile iş birliği içinde kurduğu ve dünyanın en büyük endüstriyel karbonsuzlaştırma programı olarak tasarlanan Platform ilk etapta çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerini hedef alıyor. Cam, seramik ve kimyasallar gibi sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülen Platformun daha geniş bir ekonomik perspektiften entegre çözümleri bir araya getirmesi planlanıyor. Platformun politika yapıcılardan proje geliştiricilere kadar paydaşlar arasında yeşil yatırımlar konusunda ortak eylemler geliştirilmesi konusunda önemli fırsatlar sunması bekleniyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TIDIP’in Ortak Beyanname İmza Töreni’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



SIFIR ATIK



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımından taviz vermeden ülkemizin sanayileşme ve kalkınmasını esas alan bir ekonomik modeli 22 yıldır Türkiye’de uyguluyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için atılan uluslararası adımları destekleyen ve problemin çözümü için atılan yapıcı adımların bizzat parçası olan bir yaklaşım sergiliyor, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncüllüğünde ortaya koyulan Sıfır Atık gibi projelerle uluslararası çevre girişimlerin hayata geçirilmesine liderlik ediyoruz.



2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ



İklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadelenin önemli bir göstergesi olarak Paris Anlaşması’nı onayladık.2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimizi tüm dünyaya ilan ettik. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve kalkınma önceliklerimiz doğrultusunda; sanayimizin tüm sektörlerinde yeşil dönüşümünü sağlayacak çalışmaları kamu kurumlarının koordinasyonu ile gerçekleştiriyoruz.



FIRSAT PENCERESİ



Sanayimizin sürdürülebilirlik esaslı dönüşümü sürecinde; ülkemizin en büyük ticaret ortağı konumundaki Avrupa Birliğinin yeşil dönüşüme yönelik attığı adımları da dikkatle takip ediyoruz. Özellikle de Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının Avrupa değer zincirlerinin önemli bir parçası konumundaki Türk sanayii için bir tehdit değil aksine yeşil dönüşüm için önemli bir fırsat penceresi olduğu yaklaşımıyla hareket ediyoruz.



YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN AHAHTARI



Ülkemizin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için; Çelik sektöründe 31 milyar dolar, Çimento sektöründe 30 milyar dolar, Alüminyum ve gübre sektörlerinin her birinde de 5 milyar Dolar; Toplamda ise 70 milyar doların üzerinde yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. Yatırım ihtiyacının niteliği ve büyüklüğü itibarıyla; Türk sanayisi ile uluslararası finans kuruluşlarının net sıfır emisyon hedefine yönelik çabalarını birleştirmek; ve bu kuruluşların finansal kaynakları, uzmanlığı ve bilgi birikiminden istifade eden çalışma modellerini oluşturmayı ve hayata geçirmeyi; sanayimizin yeşil dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesinin anahtarı olarak görüyoruz.



DÖNÜM NOKTASI



TIDIP Ortak Deklarasyonu’nu da bu bağlamda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Bakanlığımızın ilk etapta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu iş birliğinde oluşturduğu bu Platformla; Düşük Karbon Yol Haritaları kapsamında belirlenen yeşil dönüşüm yatırımları için 360 derece çözüm sunan kapsamlı bir mekanizmanın kurulmasını ve diğer uluslararası finans kuruluşları ve çok taraflı kalkınma bankalarının da kısa süre içerisinde Platforma dahil olarak bu yapıyı hızla güçlendirmesini hedefliyoruz.



KARBON AZALTIMI



Kuracağımız bu kapsamlı Platformun dört temel önceliği bulunuyor. Birincisi, sanayimizin uluslararası finansmana erişimini temin ederek yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmak. Bu platform aracılığıyla kamu kurumlarını, uluslararası finans kuruluşlarını, bankaları ve sanayi paydaşlarını bir araya getirecek öncelikli dört sektörde karbonsuzlaştırmayı sağlayacak yatırımlara 2030 yılına kadar 5 milyar Avro finansman sağlanmasını amaçlıyoruz. Öngörümüz; sanayimizin bu finansman mekanizması sayesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla, yılda 20 milyon ton yani ülkemizde bir yılda gerçekleştirilen karbon emisyonunun yüzde 3,6’sı oranında karbon azaltımı gerçekleştirmesidir.



SEKTÖREL KAPSAM GENİŞLEMESİ



Programın ikinci hedefi olarak da sektörel kapsamı genişletmeyi belirledik. Başlangıçta çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerini hedefleyen programın odağına; cam, seramik ve döküm gibi yeşil dönüşümde önemli rol oynayan diğer sektörleri de dahil edeceğiz. EBRD ve diğer paydaşlarla birlikte, TIDIP’e dahil etmeyi planladığımız sektörler için düşük karbon yol haritaları geliştirmek planlamamızın öncelikleri arasında.



TAMAMLAYICILIĞI SAĞLAMAK



Üçüncü hedefimiz ise Platformun yürüttüğümüz diğer iklim finansmanı ve yeşil dönüşüm programları ile tamamlayıcılığını sağlamaktır. Bakanlığımız, TIDIP’i tamamlayan yeşil dönüşüm odaklı başka stratejik programlar- projeler üzerinde de diğer uluslararası finans kuruluşlarıyla birlikte çalışmakta. Önümüzdeki dönemde TIDIP’le yüksek sinerji oluşturacak yeni finansman kaynaklarını sanayicilerimizin erişimine sunacağız.



TEKNİK YARDIM



Dördüncü ve son hedefimiz ise Platformu destekleyecek teknik yardım mekanizmalarını hayata geçirmek. Teknik yardım mekanizmamız; Platform Tabanlı Danışmanlık ve Proje Tabanlı Danışmanlık şeklinde iki ana bileşenden oluşmaktadır. TIDIP paydaşları; sanayimize ve Bakanlığımıza gerekli izleme ve değerlendirme çerçevesi ile beraber teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi için danışmanlık sağlayacaklar. Düşük karbon yol haritalarının, yatırım planlarının ve yeşil finans stratejilerinin geliştirilmesi için proje bazlı iş birlikleri oluşturacaktır.

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TARİHİ ADIM



Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformunu ülkemiz sanayiinin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedeflerimize yaklaştıracak tarihi bir adım olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, platformun en yüksek potansiyeline ulaşmasını sağlamak için gerekli destek ve kaynakları her daim sunacağız.