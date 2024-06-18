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Türkiye ekonomisine övgü... Fitch büyüme tahminini yükseltti

18.06.2024 - 10:34 | Son Güncelleme :
Türkiye ekonomisine övgü... Fitch büyüme tahminini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Fitch, 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti.

Büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası kuruluşların olumlu raporları gelmeye devam ediyor.

Son Orta Vadeli Program kapsamında yapılan mali ve parasal düzenlemelerin etkisiyle birlikte Türkiye ekonomisi diğer tüm ülkeleri büyüme alanında geride bırakmaya devam ediyor.

İhracatı rekor kıran, ithalatı düşüş gösteren Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni büyüme beklentilerini açıkladı.

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BÜYÜMEDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Fitch'in "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"nda yer alan bilgilere göre Türkiye ekonomisi için 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 2.8'den yüzde 3.5'e çıkarıldı.

2025 yılı için beklentisi yüzde 3.1'den yüzde 3'e revize edilirken, 2026 yılı beklentisini yüzde 3.2 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE AÇIKLANDI

Fitch enflasyon beklentisi olarak bu yıl sonu için yüzde 43, gelecek iki yıl sonu için sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 18 öngörüsünde bulundu.


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