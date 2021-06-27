‹ Önceki Haber THY ve İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor THY ve İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor Sonraki Haber › Pegasus Hava Yolları'na 2 ödül Pegasus Hava Yolları'na 2 ödül

"Türkiye dijital bankacılıkta örnek gösteriliyor"

27.06.2021 - 10:04
"Türkiye dijital bankacılıkta örnek gösteriliyor" | Ekonomi Haberleri

QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kurtoğlu, "Türk bankacılık sektörü, dijital bankacılık alanında gerek uygulamaların kullanıcılara sunduğu fonksiyonalite zenginliği gerekse de bu özelliklerin kullanım rakamları açısından dünyada örnek gösteriliyor" dedi.

 

QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bankacılık sektörü teknolojilerine etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19’un birçok sektörü hazırlıksız yakaladığını ancak bankacılık sektörünün yıllardır teknoloji alanına yaptığı yatırımlarla bu krize en hazırlıklı sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Kurtoğlu, teknoloji odaklı bir banka olarak müşterilerin bankacılık hizmetlerine kolay ve sağlıklı yollardan ulaşabilmeleri için, yönlendirmeler, bilgilendirmeler ve ihtiyaç anında destek olabilecek gerek Dijital Zeka-Q gerekse de canlı yardım seçeneklerini müşterilere dijital kanallarda sunduklarını belirtti.

Kovid-19 gibi küresel ve ciddi sağlık riskleri taşıyan bir salgın hastalığın bankalar üzerinde de oldukça fazla etkisi olduğu ve olmaya da devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Kurtoğlu, "Bu etkilerin temelinde dijitalliğin olduğunu söyleyebiliriz. Dijital dönüşümün, tüm sektörler üzerinde yapılan teknolojik yatırımlar ile mümkün olabileceğini ve bu sayede kazanılan yetkinlikler neticesinde tamamlanabileceğini bu süreçte bir kez daha gördük. Salgın süreci, özellikle kısıtlamaların olduğu dönemde, sektörün kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam edebilmesi için dijital dönüşümün ve yatırımların ne kadar önemli olduğunu kanıtladı." şeklinde konuştu.

Enis Kurtoğlu, uzun süredir teknolojinin gelişme hızına paralel olacak şekilde pek çok dijital çözümün üretimi ve entegrasyonu konusunda banka olarak yatırım ve çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Müşterilerin QNB Mobil ve internet şubesi kanallar üzerinden, diledikleri yerden, 7/24 işlem yapabildiklerini belirten Kurtoğlu, artık QNB Mobil aracılığıyla görüntülü görüşme ile herkesin kolay ve hızlı bir şekilde QNB Finansbanklı olabildiğini dile getirdi.

Kurtoğlu, dijital kanallar ile ihtiyaç duyulan her an müşterilerin yanında oldukları için birçok müşterinin artık şubelere gelme gereği duymadığını aktararak, "Teknolojiye en doğru kaynaklarla ve doğru noktaya odaklanarak yaptığımız yatırımlarla bugün müşterilerimize kesintisiz, kolay ve tüm ihtiyaçlarına cevap veren dijital kanallarımızla mükemmel bir bankacılık deneyimi sunabiliyoruz; bu da sektörde bizi bir adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

"BANKLAR FİNTECH'LERLE DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİNE GİDEBİLİR"

QNB Finansbank Genel Müdürü Yardımcısı Kurtoğlu, salgınının sağlık ve ekonomideki etkilerinin yıkıcı olurken, teknolojide ilerlemeyi hızlandırdığını ve dijital araçlara adaptasyonu artırdığını söyledi.

Salgınla beraber oluşan yeni ihtiyaçları karşılamak için teknolojinin daha hızlı ve pratik çözümler üretmek zorunda kaldığını ifade eden Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Bu zorunlulukla beraber uzun yıllarda gerçekleşecek teknolojik değişiklikler daha kısa zamanda hayatımızdaki yerini aldı. Bu yeniliklere teknolojik yatırımlarımız ve genç kadromuzla kolayca adapte olduk. Sadece yerel değil dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ederek ülkemizde de sektörün öncülerinden olduğumuzu net söyleyebilirim. Gelişen teknoloji ile birlikte bankacılıkta yepyeni trendlerle karşılaşacağız. Örneğin, açık bankacılık kavramı, müşterilerin banka bilgilerine banka dışındaki uygulamalar tarafından erişmelerine olanak sağlayacak. Bu durum müşteri deneyimini çok daha önemli bir hale getirecek. Bankaların fintech'lerle daha fazla iş birliğine gittiğini görebiliriz. Yapay zeka destekli asistanlar müşteriler için her an ulaşılabilir olmaya devam edecek ve makine öğrenmesi sayesinde giderek daha fazla konuda hizmet vererek müşterilerin neredeyse tüm finansal ajandasını yönetebilir hale gelecek."

Kurtoğlu, müşterilere sunulan dijital deneyimin, müşteriler için banka tercih sebebi olmaya aday olacağını ifade etti.

Bu nedenle tasarım odaklı düşünme, müşteri odaklı tasarım gibi kavramların bankacılık sektöründe daha fazla duyulacağını dile getiren Kurtoğlu, "Müşterilere kendilerinin merkezinde olduğu kesintisiz dijital bir deneyim sunmak müşteri sadakatini sağlayan en önemli özelliklerden biri haline gelecek. Müşterilerine hızlı, basit ve kişiselleştirilmiş dijital deneyim sunabilen bankalar rekabette bir adım öne geçebilecek." şeklinde konuştu.

FİNTECH VE TECHFİN'LER MÜŞTERİ DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRECEK

Geleceğin bankacılık sisteminde fintech'ler ve techfin'lerin yerini değerlendiren Kurtoğlu, öncelikle geleneksel finans dünyası dışından gelen oyuncuların da resme dahil olmasının müşterilerin yaşayacağı deneyimde kesinlikle bir değişime ve iyileşmeye sebep olacağını söyledi.
Kurtoğlu, son kullanıcılar açısından olumlu bir tablodan söz ettiklerini belirterek, "Benzer şekilde müşteriyi tutundurma konusunda da alışılmışın dışında bir deneyim ve farklı bir değer önerisi sunmanın önemi kuşkusuz daha da artacaktır." dedi.

Bugün bakıldığında Kuzey Amerika’da finans dünyası içinde satın almaların başladığını dile getiren Kurtoğlu, "Bu konsolidasyon süreci zamanla daha da artacaktır. Ülkemizde ise henüz techfin dediğimiz büyük oyuncuların ön planda olmadığını görmekle beraber, önümüzdeki senelerde farklı bir tabloyla karşılaşmanın mümkün olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL AKTİF MÜŞTERİ ORANIMIZIN MAYIS AYI İTİBARIYLA YÜZDE 70 BARAJINI AŞTI"

QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Kurtoğlu, Türkiye'nin dijital bankacılıkta dünyadaki konumu hakkında da görüşlerini paylaştı.

Hemen her kurumun ana gündem maddelerinden biri olan dijital dönüşümün Türk ekonomisinin en önemli sektörlerinden olan bankacılığın ajandasında da uzun süredir en üst sırada yer aldığını vurgulayan Kurtoğlu, internet bankacılığı ile başlayan rekabetin, mobil uygulama alanında devam ettiğini söyledi.

Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Türk bankacılık sektörü, dijital bankacılık alanında gerek uygulamaların kullanıcılara sunduğu fonksiyonalite zenginliği gerekse de bu özelliklerin kullanım rakamları açısından dünyada örnek gösteriliyor. QNB Finansbank olarak yatırım harcamalarımızın ve bütçelerimizin giderek daha büyük kısımlarını dijital mecraları geliştirmek için tahsis etmeye devam ediyoruz. Bu durum ise iştahın büyüklüğünü ve bu alandaki büyümenin kısa vadede yavaşlama emaresi göstermeyeceğinin kanıtı niteliğinde. Çağımızın getirdiği dijital dönüşümü takip ediyor ve her türlü teknolojiden faydalanıyoruz. Türkiye’nin ilk dijital bankasını da bünyemizde barındırmanın haklı gururuyla Türkiye’de dijitalleşmenin öncüsü şirketlerden olduğumuzun farkındayız. Dijital aktif müşteri oranımızın mayıs ayı itibarıyla yüzde 70 barajını aşmış olması bu alanda attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu bizlere kanıtladı."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,34% Hacim : 10.616 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.392 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,7643 Değişim: 0,64%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,8024
Açılış: 8,7087
10,4665 Değişim: 0,58%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,5061
Açılış: 10,4059
502,04 Değişim: 1,00%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 503,30
Açılış: 497,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.