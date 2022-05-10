Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım | Ekonomi Haberleri

Dünyanın önemli finans uzmanlarından biri olarak gösterilen Fransız Andrea Brignone, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırımcı getirecek.

Türkiye’de yapılacak olan milyar dolarlık dev projelere finans kaynağı sağlayacak olan Brignone aralarında hidrojenle çalışan Yeşil Gemi de olmak üzere 8 projeye ön onay verdi.

Dünya’nın önde gelen finans danışmanlarından olan Fransız Andrea Brignone, yatırım danışmanlık şirketi olan CNA’nın öncülüğünde bir dizi yatırım için Türkiye’ye geldi. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yapılacak olan milyar dolarlık dev projelere finans kaynağı sağlayacak olan Brignone aralarında hidrojenle çalışan Yeşil Gemi de olmak üzere 8 projeye ön onay verdi.

“TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİMİZ TAM”

Basın toplantısında konuşan Andrea Brignone, böyle bir projenin içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk ekonomisine güvendiğini belirten Brignone, “Yatırım rakamlardan ibaret değildir. Kısa süreli plan yapmıyoruz. Enflasyon var evet ama yatırımlarımızı uzun vadeli planlıyoruz. Türk ekonomisine güvenimiz tam” dedi.

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“ÜRETİM KENDİ TERSANEMİZDE OLACAK”

Hayata geçirilecek 8 proje için Türkiye’ye geldiklerini anlatan Brignone, “Çok ilginç ve akılcı projeler var. Bu projelerden biri hidrojenle çalışacak yeşil gemi. Tamamen çevreci, düşük emisyonlu, temiz enerji ile çalışacak bu gemiyi kuracağımız kendi tersanemizde yapmayı planlıyoruz. Söz konusu tersane ve gemi yatırımımız dışında jeotermal ısıyla donatılacak seralar kuracağız. Tamamen doğal gıdalar üretmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Brignone’yu Türkiye’ye getiren CNA Yatırım Danışmanlık ve AYN Enerji İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yağlı ise çok sayıda proje incelediğini ve Türkiye’de gerçekleşecek 8 projeye ön onay verdiğini söyledi. Bu projelerin dokümanlarının hızlı bir şekilde Brignone vasıtası ile uluslararası fonlara ulaşacağını söyleyen Yağlı, “Önümüzdeki dönemde bu projelerle Türkiye tek tek tanışacak” dedi.

“TÜRK EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVENCİ GÖSTERİR”

Proje yatırımlarının 1 milyar doları aşacağını belirten Hakan Yağlı, “Özellikle gemi makineleri işletme mühendisi, enerji uzmanı Prof. Dr. Ziya Söğüt öncülüğünde sürdürülen Yeşil Gemi Projesi, Türkiye’nin 10 farklı şehrinde inşa edilecek jeotermal sera projesi, Türkiye’nin güney kıyılarında inşa edilecek jeotermal sağlık adası projesi gibi önemli projeler fonlama konusunda ön mutabakat yaptığımız çalışmalar arasında” ifadelerini kullandı.

Hidrojenle çalışacak Yeşil Gemi Projesi’nde sona yaklaşıldığını, yakında üretime geçmeyi hedeflediklerini anlatan Hakan Yağlı, “Yurt dışından gelecek fonlar sayesinde adımlarımızı atacağız. Gemiyi Bandırma veya Yalova’da kuracağımız tersanede hayata geçireceğiz. Bursa Yenişehir, Aydın başta olmak üzere 10 farklı yerde jeotermal sularla ısıtılacak seralar kuracağız. Akıllı sera olarak adlandırılan bu sistemde sensörler olacak. Bilgisayarlarla sulama miktarı, ısıtma ayarı, toprak analizi yapabileceğiz. Diğer seralara göre ısıtma maliyeti çok daha az olacak ve verimli tarım ürünleri üreteceğiz” şeklinde konuştu.

Uluslararası fonların ülkemize gelecek olmasının Türkiye’nin geleceğine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirten Yağlı, “Biz CNA olarak Brignone’yu Türkiye’ye getirerek ülkemizin yeni iş sahalarına sahip olması hususunda bir adım attık. Şimdi daha sağlıklı projelerle, ortak bir akılla geleceğe uzanma vakti. Önümüzdeki günlerde bu projelerin ayrıntılarını teker teker duymaya başlayacaksınız. Dünyanın ekonomik olarak zor günlerden geçtiği bu günlerde, bu haber ulusumuz için de bir moral kaynağı olacaktır” şeklinde konuştu.

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