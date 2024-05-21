Türkiye-Birleşik Krallık ticaret hacmi hedefi 25 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Birleşik Krallık ve Türkiye yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için müzakerelere başlayacaklarını duyurdu.

İngiltere Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Yardımcısı Ben Aldred, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Başmüzakerecisi Ilaria Regondi, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Politika ve Strateji Lideri Harriet Ackland, Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla, önümüzdeki dönemde başlayacak müzakereler öncesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere Egeli ihracatçıları ziyaret etti.



"TÜRKİYE, İNGİLİZ ŞİRKETLERİN YATIRIM YAPMASI İÇİN DOĞRU BİR PAZAR"



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Birleşik Krallık, 2023 yılında 11,4 milyar dolarla Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı üçüncü pazar, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ise 876 milyon dolarla en çok ihracat yaptığı beşinci pazar konumunda yer alıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret 19 milyar dolar seviyesinde. Birleşik Krallık'tan yapılan ithalat ortalama 2023'te 5 milyar 959 milyon dolar olarak gerçekleşti. İngiltere temsilcileri çok interaktif. Türk ihracatçılarla istişare yapmaya çok önem veriyorlar ve yaklaşımları çok yapıcı. Türk demir çelik sektörü her sene evrim geçiriyor. Türkiye’nin standartları çok yüksek, altyapısı çok güçlü. STA kapsamında İngiliz yatırımcılar ülkemizin teknoloji potansiyelini kullanabilir. Birleşik Krallık’ın istediği standartlarda üretebiliriz. Yeni, modernize edilmiş bir STA ile ilişkilerimizi daha da güçlendirerek ilk aşamada ikili ticaret hacmini 25 milyar dolara sonrasında da daha ileriye taşıyacağımızı öngörüyoruz” dedi.



"GIDA İHRACATIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"



Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise “Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı heyeti tek tek sektörlerimize taleplerini sordu. Ege Bölgesi olarak Türkiye’de tarım ürünleri ve organik ürün ihracatında lider konumdayız. Ege’den en Birleşik Krallık’a en fazla ihracat yaptığımız sektörlerimiz kuru meyve, konfeksiyon, yaş meyve sebze mamuller ve su ürünleridir. Son 10 senede ticaretimizde yüzde 70’lik artış yaşandı. Birleşik Krallık çekirdeksiz kuru üzümde açık ara lider pazarımız. Türkiye İngiltere’nin en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. Bu temaslarla ve STA ile birlikte ihracatımızın daha da artacağını öngörüyoruz. Birleşik Krallık’a Türkiye geneli 1 milyar dolar olan gıda ihracatımızı önümüzdeki dönemde 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



"FİYAT REKABETİ YAKALAYABİLMEMİZ İÇİN KOLAYLIK SAĞLANMALI"



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı M. Emre Uygun, “Tarım ürünleri ihracatımızı son 1 yıllık dönemde yüzde 4 artırarak 7,4 milyar dolara taşıdık. Birleşik Krallık ile ülkemiz arasındaki STA kapsamında müzakerelerin devam ettiğinden hareketle, Türkiye’den Birleşik Krallık’a zeytinyağı ihracatında gümrük vergisinin sıfırlanmasının hemen hemen bütün ihtiyacını İspanya, İtalya gibi AB ülkelerinden karşılayan ve yıllık ortalama 70 bin ton zeytinyağı ithal eden Birleşik Krallık pazarında ülkemizin önemli bir pay edinmesi sağlanmış olacak. Birleşik Krallık’a İspanya ve İtalya gibi üçüncü ülkeler vasıtasıyla ticaretimizi gerçekleştiriyoruz ancak biz direk ticaret yapmak istiyoruz. Birleşik Krallık pazarı Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü için hedef pazar konumunda. Fiyat rekabeti yakalayabilmemiz için kolaylık sağlanması gerekiyor. İkili temaslarda bu taleplerimizi dile getirdik” diye konuştu.



“149,6 MİLYON DOLARLIK İHRACATIMIZIN 149,5 MİLYON DOLARI SU ÜRÜNLERİ”



Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Su ürünleri sektörünün 2023 yılı ihracatı 1,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Birleşik Krallık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörünün 2023 yılında 158 milyon dolar ile en çok ihracat yaptığı 5’inci ülke olmuştur. İhracatımızın neredeyse yüzde 99’unu su ürünleri sektörü oluşturmaktadır. Sektörün Birleşik Krallık’a toplam ihracatının ise yüzde 95’ini Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak üstlenmekteyiz. 2023 yılında Birleşik Krallık’a gerçekleştirilen 149,6 milyon dolarlık ihracatımızın 149,5 milyon doları su ürünleridir. Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşmasına mutlaka sofralık yumurtanın da dahil edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.



“İLK ETAPTA İHRACATIMIZI 500 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ”



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “Birleşik Krallık’a 2023 yılında 385 milyon dolarlık mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Sektörümüz bugün toplam 200 ülkeye ürün satıyor ve en çok mobilya ihracatı gerçekleştirdiğimiz 9’uncu ülke Birleşik Krallık’a 160 milyon dolarlık ihracatımız var. Birleşik Krallık ile ülkemiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile mobilya sektörü olarak ilk etapta ihracatımızı 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN POTANSİYELİ STA İLE BİRLİKTE ARTACAK



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu ise “2023 yılında deri ve deri mamulleri sektörlerinde Türkiye genelinde Birleşik Krallık’a 70 milyon dolar bandında ihracat gerçekleştirdik. Birleşik Krallık'a 2024'ün ilk 4 ayında ise sektörümüzün ihracatı 21 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiş ve bu seviye ile İngiltere en büyük 5’inci ihracat partnerimiz olmuştur. Özellikle ayakkabıda bölgemizin ikinci büyük partneri olan Birleşik Krallık ilk 4 ayda 3,7 milyon dolar ihracat ile dikkat çekmektedir” diye konuştu.

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