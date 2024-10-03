Turkcell’den TEKNOFEST’te canlı 5G performansı

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Bu yıl 2-6 Ekim arasında Adana’da gerçekleşen, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in açılış gününde Turkcell tarafından düzenlenen 5G etkinliği büyük ilgi gördü. Kuş uçuşu 667 kilometre mesafedeki ekskavatör, Turkcell’in 5G standındaki operatör tarafından başarıyla kontrol edildi. Gösterim, ziyaretçilere açık şekilde, canlı ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Turkcell’in TEKNOFEST’teki bu dikkat çekici gösterimi, 5G’nin düşük gecikme süresi ve yüksek eşzamanlılık yeteneği sayesinde, makineler arası iletişimin geldiği noktayı da gözler önüne serdi. 5G ile uzak mesafelerde dahi aynı anda birçok cihazın sorunsuz bir şekilde kontrol edilebilmesi, birçok endüstride operasyonel verimliliği ve esnekliği artırıyor.

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5G’DE TURKCELL FARKI

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada, 5G’nin eğitim, sağlık, ulaşım ve üretim sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde devrim niteliğinde dönüşümler sağlayacağını belirtti. Koç, "Turkcell olarak 5G'ye geçiş için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Teknik altyapımızı yeni nesil teknolojiye uygun hale getirdik ve Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arasında yer alması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’nin teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir ülke olması gerektiğine vurgu yaparak şöyle dedi: “Yeni nesil 5G teknolojisi, yakın gelecekte birçok sektörde köklü dönüşümleri tetikleyecek. Biz de Turkcell olarak hem mobil hem fiber şebekelerimizde bu yeni nesil teknolojilere yönelik yatırımlarımıza yön veriyoruz. Regülasyon süreci tamamlandığında, 5G’de de en iyi ve en güvenilir hizmeti sunarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik edeceğiz.”

ALİ TAHA KOÇ: TEKNOFEST EN DOĞRU ADRES

Koç ayrıca, 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, kapasite ve verimliliğin Türkiye’nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacağını belirterek, "TEKNOFEST gibi büyük etkinlikler, bu teknolojilerin sunduğu potansiyeli sergilemek için en doğru adres. 30’uncu yılımızda gerçekleştirdiğimiz bu başarılı demo bir kez daha gösterdi ki Turkcell, teknolojinin olduğu her yerde var ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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DEMO GÖSTERİMİNİN YAPILDIĞI AÇIK HAVA LABORATUVARININ 5G HİZMETİNİ TURKCELL SAĞLIYOR

Demo gösteriminde uzaktan başarıyla kontrol edilen iş makinesinin bulunduğu, TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesi’nde bulunan açık hava laboratuvarı, otonom ve bağlantılı iş makinelerinin çeşitli senaryolarda gerçek saha koşullarında nasıl hareket ettiklerini ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerini incelemek amacıyla kurulan bir test ortamı olma özelliğini taşıyor. Söz konusu test ortamında 5G servisi Turkcell tarafından sağlanıyor. Diğer taraftan, yerli-milli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden Turkcell, bu çalışmada yerli telekomünikasyon teknolojileri üreticisi i2i Systems’in geliştirdiği 5G çekirdek şebekesini kullanmaktadır.