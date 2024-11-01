Turkcell ve Huawei’den 5.5 G için stratejik işbirliği

Haberin Devamı

Şirket, 5.5G ve DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing/Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama) gibi yeni nesil ağ teknolojilerinin yanı sıra yapay zekâ alanında da ortak iş geliştirmek üzere Çin merkezli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei ile stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Huawei’nin merkezinin bulunduğu Shenzhen’de imzalanan protokoller kapsamında akıllı ağ analizi ve operasyon, yapay zekâ yazılımları, bulut teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesi; bireyler ve sektörler için dijitalleşme konusundaki yeni iş fırsatlarının keşfedilmesi hedefleniyor. Yapılacak ortak çalışmalar ile geliştirilecek ürün ve servis projelerine, yerli üreticiler de dahil olarak inovatif çözümlerin ortaya çıkmasında söz sahibi olabilecekler.

Haberin Devamı

‘ÖNCELİĞİMİZ YENİ NESİL TEKNOLOJİ’

Shenzhen’deki imza töreninin ardından açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi olduklarını belirterek, “Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik ederken, en son teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak ve Türkiye’nin bu yeni nesil teknolojilerde söz sahibi olmasını sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede 5G-Advanced, veri merkezi, yapay zekâ, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi kilit teknolojilerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzere, Huawei gibi önemli iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Huawei Mobil Operatörlerden Sorumlu Satış Birimi Başkanı James Chen iki şirketin ortak teknolojik inovasyonlarda başarılı bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptı. Chen, “5G-Advanced ve yapay zekâ, geleceğin dijital dönüşümünde rol oynayacak kilit teknolojiler arasında yer alıyor. Turkcell ile stratejik iş ortağı olarak çalışmayı sürdürmekten ve Türkiye’deki dijitalleşme sürecine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

UYDUDA SPACESAIL İLE ANLAŞTI

Turkcell, Çin’de bir başka işbirliği imzasını ise uydu teknolojileri girişimi Spacesail attı. Ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi içeren iyi niyet protokolü kapsamında iki şirket, mobil çekimin yetersiz olduğu karasal alanlar ve deniz aşırı bölgelerde uydu üzerinden ağ hizmeti sağlanması konusunda denemeler gerçekleştirecek. Turkcell daha önce ABD merkezli yakın yörünge uydu iletişimi şirketi Lynk ile de uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve data hizmetlerini test etmek için işbirliği anlaşması imzalamıştı.