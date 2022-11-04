Turkcell üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Turkcell Grubu, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 57 artışla 14,7 milyar TL gelir elde etti. FAVÖK ise üçüncü çeyrekte Grup bazında yüzde 49 artışla 6,0 milyar TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 41 oldu.

Turkcell, yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyon yeni müşteriye daha ulaşarak yılın ilk 9 ayında 2,2 milyon net müşteri kazanımına imza attı. Turkcell 3. çeyrekte 240 bin, yılın ilk 9 ayında ise 711 bin yeni hane erişimi ile toplam fiber hane erişimini 5,2 milyona ulaştırdı. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, yılın ilk 9 ayında 176 bin yeni kazanımla 2,1 milyon fiber müşteriye ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Yılın üçüncü çeyreğinde jeopolitik faktörler kendisini güçlü biçimde hissettirirken, enerji ve emtia fiyatlarına bağlı enflasyonist baskı ile zorlayıcı makroekonomik etkilerin öne çıktığı bir dönem yaşadık. Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen, içinde bulunduğumuz süreçte bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettik. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk dokuz ayında 2,2 milyon net müşteri kazanarak, 2019’da başlattığımız ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefimiz doğrultusunda 2020’den bu yana 6 milyon müşteri kazanmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ile güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var” şeklinde konuştu.

PAYCELL, SUNDUĞU YENİLİKÇİ HİZMETLERİ ARTIRARAK BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı süreçte Turkcell tarafından geliştirilen Paycell’in, techfin alanında ülkemizdeki en önemli girişimlerinden biri olduğunu ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan yenilikçi ödeme hizmetleri platformu olduğunu belirten Genel Müdür Murat Erkan, bu konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

“Temelinde dijital ödemelere odaklanan finans hizmetleri platformu olan Paycell’in, Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri ve büyüme planı kapsamında, Ekim ayında Avrupa’nın neo-bankacılık alanında en iyi finansal çözüm sağlayıcılarından Solaris ile iş birliğine gittik ve Almanya'da ilk ofisimizi açtık. İlk fazda uluslararası para transferi hizmeti ile başlayacağımız servislerimizi dijital cüzdan, yatırım, kart ve kredi aracılığı gibi pek çok yenilikçi ve uçtan uca finans çözümleri ile çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell’deki 3 aylık aktif kullanıcı sayımız 7,3 milyona ulaştı ve gelirlerimiz yüzde 105 büyüyerek 244 milyon TL oldu. Paycell’in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 10,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam POS çözümleri işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 37 artışla 4,0 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell’in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz.”

BUGÜNDEN GELECEĞE UZANAN KÜRESEL MOBİLİTE MARKASI: TOGG

Türkiye’nin küresel ölçekli teknoloji markası Togg’un Gemlik Teknoloji Kampüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı. Konuyla ilgili olarak Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şu ifadeleri aktardı:

“İlk günden beri Turkcell olarak deneyimimiz, bilgimiz ve vizyonumuz ile küresel mobilite markamız Togg’a destek olmaktan onur duyuyoruz. Mobilite ekosistemi içinde kurgulanan ve kullanıcıyı odağına alarak yeni yaşam alanı haline gelecek yerli otomobil projesine sadece yatırımcı olarak destek vermiyor, dijital servislerimiz ile bütünleşik bir değer yaratmak için de çalışıyoruz. Bunun ilk örneğini, Togg’un dijital ekosistemindeki tüm ödeme hizmetlerini, güçlü ve dinamik altyapısı ile Paycell’in gerçekleştirmesiyle sağlayacağız. Paycell ve fizy entegrasyonlarımız, yapay zeka temelli teknoloji geliştirme faaliyetlerimiz ile Togg’un konsolunda yer almaktan kıvanç duyacağız.”

TURKCELL, GÜÇLÜ İLK ALTI AY PERFORMANSININ ARDINDAN HEDEF YÜKSELTTİ

İlk 9 ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell 2022 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2022 yıl sonu için yaklaşık yüzde 47 ila 48 gelir büyümesi, yaklaşık 21 milyar TL seviyesinde FAVÖK beklenirken, operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise yaklaşık yüzde 20 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde zorlu makroekonomik koşullara rağmen bu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk 3 çeyreği başarıyla geçirdik. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”

Etiketler