  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Turkcell Çin Kalkınma Bankası ile anlaşma imzaladı
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yatay başladı Borsa İstanbul güne yatay başladı Sonraki Haber › IMF Çin'in büyüme tahminini yükseltti IMF Çin'in büyüme tahminini yükseltti

Turkcell Çin Kalkınma Bankası ile anlaşma imzaladı

29.05.2024 - 10:15 | Son Güncelleme :
Turkcell Çin Kalkınma Bankası ile anlaşma imzaladı | Ekonomi Haberleri

Turkcell ile Çin’in önde gelen bankalarından Çin Kalkınma Bankası 10 yıl vadeli toplam 300 milyon Euro tutarında kredi anlaşması için ön protokole imza attı. Kredi Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında Euro karşılığı Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek.

Turkcell, alt yapı ürünlerinin satın alımı için Çin Kalkınma Bankası (China Development Bank-CDB) ile 10 yıl vadeli, 300 milyon Euro karşılığı Çin Yuanı (RMB) tutarında finansman anlaşması kapsamında ön protokol imzaladı. Bu finansman, Turkcell’in uzun vadeli büyüme ve başarısı için sağlam bir temel oluşturmasının yanı sıra finansal istikrarını koruyarak gelecekteki büyüme fırsatlarını değerlendirmesi konusunda da önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Haberin Devamı

KAMİL KALYON: BU ANLAŞMA HEM TÜRKİYE HEM DE TURKCELL’E DUYULAN GÜVENİ BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

“Turkcell olarak bugüne dek dijital teknolojilerdeki liderliğimizi güçlendirmek için pek çok stratejik adım attık. Bunlar arasında yatırımlar, iş birlikleri, inovasyon projeleri ve dijital servislerin geliştirilmesi yer alıyor. Bugün Çin’in önde gelen bankalarından Çin Kalkınma Bankası ile 10 yıl vadeli olarak 300 milyon euro karşılığı RMB (Çin Yuanı) tutarında finansman anlaşması kapsamında yıllık yüzde 4,98 sabit faiz oranı ile ön protokol imzaladık. Aramızdaki bu mutabakat altyapı ürünlerinin satın alımının finansmanını kapsıyor. Turkcell olarak, güçlü bilanço yapımızı korumak, başarılı likidite yönetimini sağlamak adına hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip ediyoruz. Likidite yönetiminde, finansman kaynak çeşitlendirmesi ve vade uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. CDB ile ön protokolüne imza attığımız bu uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi hem Türkiye hem de Turkcell’e duyulan güveni bir kez daha gösteriyor. Bu anlaşma ayrıca küresel borçlanma piyasaları ve sektöre yönelik sağlanan kredi maliyetlerinden çok daha avantajlı bir orana sahip olmasıyla da öne çıkıyor.”

Haberin Devamı

Çin Kalkınma Bankası (CDB) Shenzhen Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Jia Chenliang, söz konusu kredinin Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile Turkcell arasındaki uzun vadeli stratejik iş birliklerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı iş birliğimiz ikili ilişkilerimizin merkezinde yer alıyor. Bu kredi, Türkiye telekomünikasyon sektörünün ilk uzun vadeli salt Çin Yuanı finansmanı olup, Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile Turkcell arasındaki uzun vadeli stratejik iş birliklerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.616 Değişim: -0,57% Hacim : 37.682 Mio.TL Son veri saati : 13:12
Düşük 10.610 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2459 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9898 Değişim: -0,07%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.430,05 Değişim: -0,69%
Düşük 2.426,14 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.