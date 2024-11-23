Türkçe bilen yapay zekâlı telefonlar anlık sesli çeviriler yapmaya başladı: ‘Dil bilmem’ tarih oluyor

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2024, tam anlamıyla yapay zekâ yılı oldu. Yapay zekâ altyapılı teknolojilerin günlük hayatta kullanımı bu yıl her zamankinden daha yaygın hale geldi. Türkiye’de bu teknolojiye olan ilgi ise çok büyük. Google’ın yayınladığı arama trendlerine göre, Türkiye’de yapay zekâya yönelik ilgi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu trendler, Türkiye’de 2023 yılında şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok sayıda yapay zekâ arandığını; ilginin geçen yıldan bu yana yüzde 230, son 10 yılda yüzde bin 200 oranında arttığını gösteriyor.

20 FARKLI DİLİ DESTEKLİYOR

Yapay zekâ teknolojisi akıllı telefon üreticileri için de yeni bir rekabet alanı. Her ne kadar Apple bu konuda şimdilik hayal kırıklığı yaratsa da Güney Koreli Samsung 2015 yılından bu yana geliştirdiği “Galaxy AI” teknolojisini günlük hayata hızlı şekilde adapte etmeye başladı. Şirket, normalde 2025 yılının ortalarını bulması beklenen Türkçe dil destekli yapay zekâyı yaklaşık iki hafta önce kullanıma açtı.

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Sunulan yeni güncelleme ile yapay zekâlı cihazların yapabilecekleri yabancı dil sorununu bitirebileceğe benziyor. 20 faklı dili destekleyen teknoloji örneğin; iki farklı dildeki telefon görüşmeleri anlık ve sesli olarak çevirilebiliyor, yabancı dilde yapılan notları anlık olarak Türkçe’ye çevrilebiliyor, Türkçe yazılan mesajlar karşı tarafa İngilizce veya farklı dillerde iletilebiliyor. Yine sözlü çevirmen özelliğiyle telefon üzerinden anlık çeviriler mümkün kılınıyor.

48 FARKLI CİHAZ İÇİN

Önceki gün İstanbul’da düzenlenen Samsung’un yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring’in tanıtım toplantısında konuyla ilgili bilgiler veren Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, iki haftada yaklaşık 500 bin kişinin Türkçe dil desteğiyle yapay zekâyı kullanmaya başladığı söyledi. Telefon, tablet, saat ve kulaklık dahil 48 farklı cihazda Galaxy AI özelliğini sunduklarını belirten Azdemir, 2022 yılından beri ürettikleri tüm cihazlar için yapay zekâ desteğini açtıklarını kaydetti. Azdemir, yapay zekânın günlük hayatta kullanıldığı diğer alanlarla ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

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BAŞKA NELER YAPIYOR

“Artık bir konuyu internette aramak için arama motoruna girip yazmanınza gerek kalmıyor. Fotoğrafını çekmeniz veya videonun bir bölümünden bir görüntü göstermeniz yeterli oluyor. Circle to Search ve Web Asistanı, arama motoru deneyimini daha kolay ve hızlı hale getiriyor. Yine çizgiler resim haline dönüşebiliyor. Fotoğraf ve videolara yapay zekâ dokunuşu getiren Yaratıcı Düzenleme, Düzenleme Önerisi, Foto Asistanı ve Anlık Ağır Çekim gibi yapay zeka özellikleri de fotoğraf ve videolara estetik ve profesyonel bir dokunuş sağlıyor.”

ALYANS YERİNE AKILLI YÜZÜK

Güney Kore’de çiftlerin alyans yerine tercih etmeye başladığı akıllı yüzük Galaxy Ring’i de Türkiye’de satışa çıkardıklarını belirten Murat Azdemir, 7/24 sağlık takibi için tasarlanan yüzüğün uyku puanı, horlama analizi, hareket ve uyku gecikmesi gibi kapsamlı analizler yaptığını belirtti. Kalp atışı takibi, vücut sıcaklığı ve spor aktivitelerini de takip edebilen yüzüğün farkının saatlere kıyasla hiç çıkarılmadan kullanabilmesi olduğunu belirten Azdemir, “3.1 gram ağırlığındaki Galaxy Ring 7 gün pil ömrüne sahip. Su geçirmiyor ve 100 metreye kadar su geçirmez özelliği bulunuyor” dedi. Apple cihazlarla birlikte kullanılamayan yüzüğün satış fiyatı ise 12 bin 999 TL olarak açıklandı.

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PAZAR 2 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR

Bu sene dünyada yapay zekâ pazarının büyüklüğünün 200 milyar dolara ulaştığını kaydeden Murat Azdemir, 2030’a pazar hacminin 1.85 trilyon doları aşabileceğini söyledi. Konuşmasında Türkiye’deki mobil cihaz pazarı ve Samsung’un pazar payı ile ilgili bilgiler de veren Azdemir, “Türkiye’deki akıllı telefon pazarı son üç senede ortalama yüzde 20 büyürken, son bir yılda bu oran yüzde 14 oldu. Yıllık telefon satış rakamlarına baktığımızda son üç yılda ortalama 11 milyon adet telefon satılıyor. Tablette toplam satış rakamı yıllık 1.7 milyon adet seviyesinde. Samsung Türkiye olarak biz akıllı telefon pazarının yüzde 43’lük hacmini kaplıyoruz. Tablet pazarında ise yüzde 50 pazar payı ile lider durumdayız. Katlanır telefon kategorisinde de yüzde 95 pazar payımız var” dedi.