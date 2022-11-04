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Türk ve Arap yatırımcılar bir araya geliyor

04.11.2022 - 09:30 | Son Güncelleme :
Türk ve Arap yatırımcılar bir araya geliyor | Ekonomi Haberleri

Bu yıl düzenlenecek olan 8. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı ile 5. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı 23-24 Kasım tarihlerinde kapılarını açacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 29 ülkeden yüzlerce firma ve binlerce iş adamının katılacağı fuar, İstanbul’da gerçekleşecek. Fuarın düzenlenmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu fuarın inşaat ve gayrimenkul sektörüne önemli katkıları olacağına dikkat çeken Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Avrupa’daki enerji krizini Türkiye için fırsata çevirmeye çalışacaklarını ifade ederek, “Arap ve Türki ülkelerden toplam 29 ülke misafirimiz olacak. Bin 500’ün üzerinde de iş adamının katılımı sağlanacak. Bizim amacımız Türkiye’nin ihracatını en iyi şekilde arttırmak. Türkiye fırsatlar ülkesi ama bu sene daha büyük bir fırsat çünkü Avrupa’da yaşanan enerji ve üretim sıkıntıları olduğu için firmaların ya kapasitesi düştü ya da üretimini yapamıyor. Bu da Türkiye için büyük bir fırsat. Çoğu ürünlerimiz fason olarak Avrupa’ya gidiyor ve oradan Arap-Afrika ülkelerine satılıyor. Arap ülkelerinden Türkiye’ye karşı bir akın var ve büyük satışlar bekliyoruz. Daha fazla mal alınması için de büyük teşvikler ve çalışmalar yapıyoruz” dedi.


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