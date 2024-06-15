‘Türk şirketlerinin not dağılımı iyileşti’ | Ekonomi Haberleri

S&P Global Ratings’in, Türk şirketlerinin kredi not görünümlerine ilişkin yayınladığı raporunda, kuruluşun Türkiye’de derecelendirdiği 15 şirketin not dağılımının Türkiye’nin ülke notundaki artışla iyileşme kaydettiği ifade edildi.

EKONOMİ SERVİSİ

Aralık 2023’ten beri 11 şirket için not artırımı gerçekleştirilirken, ihraççıların yüzde 40’ına ilişkin notların artık pozitif görünüme sahip olduğu kaydedilen raporda, bunun nedeninin Türkiye’nin kredi notunun “B+”ya yükseltilmesi olduğu belirtildi. Raporda, “Şirketlerin derecelendirmeleri Türkiye’nin ülke notundaki iyileşmeden faydalandı” ifadelerine yer verildi.

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