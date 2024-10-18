Türk şirketinin hakim hissesi 1,1 milyar dolara Kazak şirket Kaspi'ye satılıyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisseleri Kazakistan ve NASDAQ borsalarında işlem gören Kaspi.kz, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'nin hakim hissedarları ile Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bağlayıcı sözleşme imzaladı.

İşlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldı. Hisse devir sözleşmesi, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye'deki idari izinlerin alınmasına tabi. Kapanışın 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaspi.kz, anlaşma tutarı için gerekli finansmanı kendi faaliyet gelirlerinden ve mevcut nakit varlıklarından karşılamayı planlıyor. Fitch'in kısa süre önce kredi notunu BBB- ile yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmesinin ardından Kaspi.kz, finansman şartları ve piyasa koşullarına bağlı olarak sermaye piyasalarındaki finansman fırsatlarını değerlendirebilir ancak bu tür herhangi bir anlaşma veya taahhüt şu anda mevcut değil.

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İşlemin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.