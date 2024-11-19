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Türk savunma sanayisi IDEAS 2024 fuarında

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#Aselsan#Roketsan#Big Para
Türk savunma sanayisi IDEAS 2024 fuarında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 14:59

Türk savunma sanayisi firmaları, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bugün başlayan ve 22 Kasım'a kadar sürecek IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde ürünlerini tanıtıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 4 gün boyunca devam edecek IDEAS 2024'e, dünyanın dört bir yanından resmi delegasyonlar ve savunma sanayisi üreticileri katılıyor.

Her 2 yılda bir gerçekleştirilen ve bölgenin en önemli savunma fuarlarından biri olan etkinliğe, SSB liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle Türk savunma sanayisinden 21 firma katılım sağlıyor.

IDEAS 2024'e katılan Türk savunma sanayisi firmaları arasında, ASELSAN, ASFAT, Girsan, Gürbüz Trade Havacılık, HAVELSAN, İŞBİR, Karel, Kar Metal, MİLKAB, MİLSOFT, MKE, Pals Elektronik, DLG TACTICAL, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, IDEF, STM, TİSAŞ, TUSAŞ ve ULAK yer alıyor.

Fuar süresince Türk savunma sanayisi firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah, deniz, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak.

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#Aselsan#Roketsan#Big Para

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