Türk müteahhitlerden Suudi Arabistan hamlesi: 400 bin konut yapılacak

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Bu anlaşma ile Türk müteahhitlik firmalarına Suudi Arabistan’da geniş çaplı projelerde yer alma fırsatı sunulacak. Suudi Arabistan’ın “Suudi Vision 2030” hedefleri doğrultusunda Riyad ve Cidde başta olmak üzere, büyük şehirlerde inşa edilecek 400 bin yeni konut için Türk firmaları öncelikli olarak değerlendirilecek.

YILLIK 500 MİLYON DOLAR GELİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (COP16) Taraflar Konferansı’na katılmak için gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün bir dizi görüşmelerde bulundu. Suudi Arabistan Belediye Kırsal İşleri ve İskan Bakanı Majed bin Abdullah al-Hogail ile görüşmede söz konusu mutabakat zaptı imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Suudi şirketle işbirliği, Emlak Konut’un küresel pazardaki rolünü pekiştirerek, yıllık 500 milyon dolar ekonomik getiri sağlaması beklenen projelere liderlik etmesini mümkün kılacak.

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GELİR PAYLAŞIM MODELİ UYGULANACAK

Bakan Kurum, Emlak Konut’un “Gelir Paylaşımı Modeli”nin Suudi Arabistan pazarında da faaliyete geçirileceğini açıkladı. Bu modelin Suudi Arabistan’ın “Suudi Vision 2030” hedeflerine ulaşması için stratejik bir adım olacağına işaret eden Bakan Kurum, “Emlak Konut, bilgi birikimi, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle, Suudi Arabistan’daki şehirleşme hedeflerine önemli katkılar sunmaya hazırdır. Bu işbirliği, yalnızca inşaat sektörünü değil, aynı zamanda çevre dostu şehirleşme ve sosyal altyapıyı geliştirme konularını da kapsayacaktır. Bu bağlamda, Suudi Arabistan’daki projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek bir model teşkil edecektir. Bugün attığımız bu stratejik adımın, ülkelerimiz arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağına ve bölgemizin refahına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Emlak Konut’un yenilikçi yaklaşımı ve 70 yıla yakın tecrübesiyle, bu ortaklığın başarıyla hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

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Suudi Bakan Majed bin Abdullah al-Hogail de konuşmasında Türk şirketlerinden övgü ile bahsetti: “Türk firmalarının buraya gelmesi tarihi bir fırsat. Biz burada başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırabilmek. Türkiye mühendislik alanında çok güçlü. Biz de Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz.”

YERLİ ASANSÖR KÜRESEL ARENADA

Türkiye’de asansör sektöründe önemli bir yer edinen yerli asansör firması EKA’nın, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek büyük çaplı mega projelerinde yer alması ve küresel pazarda güçlü bir konum edinmesi, yapılan görüşmede Bakan Kurum tarafından dile getirildi. Bu çerçevede, EKA’nın yenilikçi çözümleri ve birikimiyle uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak projelere odaklanması hedefleniyor.