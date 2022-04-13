Türk markalara Rus daveti | Ekonomi Haberleri

Rusya, Batılı markaların yaptırım kararlarının ardından boşalan AVM mağazaları için aralarında Türkiye’nin de olduğu farklı ülkelerden şirketlerle görüşüyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Yatırımcı gruplar arayarak boş kalan yerler için bizimle görüşme talep ediyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde Rusya’ya giderek süreci detaylandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi sonrası bu ülkeye uygulanan yaptırımlar, Rus perakendecileri harekete geçirdi. Geçen günlerde Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin (The Russian Council of Shopping Centres), Batılı şirketlerin yarattığı boşluğu Çin, Türkiye, Hindistan ve İran gibi ülkelerle kapatacaklarını açıklamasının ardından ilk temaslar da başladı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Yatırımcı gruplar arayarak, boş kalan yerler için bizimle görüşme talep ediyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde Rusya’ya gitmeyi ve süreci detaylandırmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

RUSYA’DA 32 MARKA VAR

BMD verilerine göre, halihazırda Rusya’da 32 Türk markası faaliyet gösteriyor ve markaların toplam 655 mağazası ve 2 bin 500 satış noktası bulunuyor.

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Türk iş dünyasının bugüne kadar Rusya’da kazandığı deneyimlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Öncel, “Şu an Rusya’da olmamız için herhangi bir risk yok, hâkim olduğumuz bir pazar. Ülkede halen devam eden ciddi bir harcama var. Batılı pek çok marka faaliyetlerini durdurdu ama mağazalar aslında dolu. Bu mağazaların yerine hangi koşullar altında Türk markalarını kabul edecekler, bunları bilmiyoruz. Daha önce Türk markalar Rusya’dan maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çıkmıştı. Yeni şartların önceki koşullardan daha olumlu olacağına inanıyorum” yorumunu yaptı.

İLK ADIM HİNTLİLERDEN

Rusya’nın rotasını çevirdiği ülkeler de görüşmeleri hızlandırmış durumda. Hintli markaların Rus firmalarla ilk anlaşmaları imzaladığı belirtilirken; Rus heyetlerinin franchise anlaşmaları yapmak, potansiyel ortaklarla tanışmak ve fabrika ziyaretleri yapmak için mayıs ayının ilk haftasında Hindistan’ı ziyaret edeceği belirtiliyor.

Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde, her bir Hint markasının 1 milyon dolardan az olmayan anlaşmalar yapabileceği tahmin ediliyor.

253 MARKA TAMAMEN ÇIKIŞ YAPTI

Uzun yıllardır Rusya’da olan, farklı sektörden çok sayıda marka, Rusya lideri Putin’in savaş kararının ardından ülkedeki faaliyetlerini gözden geçirmeye başladı. Markalar ya faaliyetlerini tamamen sonlandırdı, ya askıya aldı ya da yatırım kararlarını dondurdu.

Bu markalardan bazıları perakende sektöründe Unilever, Ikea, H&M, Adidas; enerji sektöründe Shell ve BP; bankacılık sektöründe SocGen, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citigroup; gıda sektöründe McDonalds, Burger King, Starbucks, PepsiCo; teknoloji sektöründe Google ve Amazon başı çekti.

Yale School of Management’ın araştırmasına göre, savaşın başladığı döneme kadar Rusya’da faaliyetlerini sürdüren en az 253 marka, ülkeden tamamen ayrılma kararı aldı. 323 marka ise operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. Ülkede, yeni yatırım kararı almayacaklarını duyuran şirket sayısı 96 olurken; 162 marka ise yaptırım konusunda bir adım atmayarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

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