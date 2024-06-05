Türk Hava Yolları, Türkiye’nin En Değerli Markası | Ekonomi Haberleri

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in 2024 yılı ’TURKEY100- Türkiye’nin En Değerli Markaları’ araştırması tamamlandı.

Listenin ilk sırasında 2018-2023 yılları arasında olduğu gibi bu yıl da Türk Hava Yolları yer aldı.Brand Finance tarafından açıklanan 2024 yılının en güçlü 10 hava yolu markasının yer aldığı ’En Güçlü Küresel Hava Yolu Markaları’ listesinde de Türk Hava Yolları bu yıl iki basamak yükselerek 6’ncı sıraya yerleşti. THYnin 2024 yılındaki değeri 1.985 milyar dolar oldu.

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“YÜKSEKTEN UÇUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Kazanılan derece ile ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Milli Bayrak Taşıyıcısı olduğumuz Türkiye’mizin ’En Değerli Markası’ olarak üst üste yedinci kez seçildiğimiz için gururluyuz. Bu paye bizlere sadece göklerde bayrağımızı taşımanın ötesinde görev ve sorumluluklarımız olduğunu hatırlatırken, elde ettiğimiz bu başarı tüm Türk Hava Yolları ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye’mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

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