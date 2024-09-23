Türk Fintech şirketi DGPAYS'ten Birleşik Arap Emirliklerinde önemli satın alma

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Finansal teknoloji sağlayıcılarından Dgpays ve global yatırım şirketi Arcapita Group Holdings Limited, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen bankalarından Mashreq’in sahip olduğu ödeme çözümleri sağlayıcısı NEOPAY'deki çoğunluk hissesini satın alma anlaşmasını duyurdu. Mashreq ise önemli bir azınlık hissesini elinde tutmaya devam edeceğini bildirdi. Bu işlem, NEOPAY için yaklaşık 385 milyon dolarlık bir işletme değeri anlamında olup, işlemin nihaileşmesi gerekli düzenleyici onaylara tabi olmakta. Konsorsiyum’un stratejik desteğiyle NEOPAY, büyüme ivmesini daha da hızlandırmayı ve Dgpays’in ileri teknoloji çözümlerinden faydalanarak yeni hizmetler sunmayı hedefliyor.

Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, "Mashreq ortaklığı ile NEOPAY’in dönüşüm yolculuğunu desteklemekten heyecan duyuyoruz. Bugüne kadar NEOPAY, BAE’deki dijital ödeme alanında olağanüstü bir büyüme ve inovasyon sergiledi ve bu başarının Orta Doğu’nun daha geniş bir kısmına yayılmasında büyük bir potansiyel görüyoruz." ifadelerini paylaştı.

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Mashreq Grup CEO'su Ahmed Abdelaal, "Bu işlem, NEOPAY’in yolculuğunda önemli bir dönüm noktası ve bölgesel dijital ödeme lideri olarak güçlü büyüme yolculuğuna devam etmesine olanak tanıyor. Mashreq, NEOPAY’de önemli bir hisseyi elinde tutmaya devam ederken, şirketin operasyonlarını genişletmesi ve pazar liderliğini pekiştirmesiyle yeni zirvelere ulaşacağını görmekten heyecan duyuyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

NEOPAY CEO'su Vibhor Mundhada ise şu değerlendirmede bulundu: "Yeni hissedarlarımızın teknolojik ve finansal desteği, Mashreq’in de devam eden katkılarıyla birlikte, BAE'deki büyümemizi hızlandırmaya ve Orta Doğu genelindeki varlığımızı genişletmeye hazırız. E-ticaret ödemelerini geliştirmeye ve bölgede dijital ödemelerin yaygınlaşmasını teşvik etmeye kararlıyız."