Türk Eximbank'tan 7,8 milyar dolar kaynak

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Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankacılık sektörünün 2024 yılını değerlendirerek, 2025'e ilişkin hedeflerini anlattı.

Geçen yıl Türk bankacılık sektörünün, ekonomik normalleşme sürecinde kritik bir rol üstlendiğini aktaran Güney, sıkı para politikalarının uygulanmasıyla Türk lirası mevduatların toplam mevduatlar içindeki payının arttığını, döviz cinsi mevduatların payının da azaldığını anlattı.

Güney, bu gelişmenin, Haziran 2023'te başlatılan ekonomi politikalarının Türk lirasının istikrar kazanmasında ve enflasyonla mücadelede sağladığı başarıyı yansıttığını ifade etti.

Güney, 2024'te gerçekleştirilen faiz artışları ve sadeleştirme adımlarının, piyasanın daha etkin çalışmasını desteklediğini ancak enflasyon hedeflerine ulaşmak amacıyla uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin, yılın ikinci yarısında finansal sıkılaşmanın da etkisiyle kredi büyümesini ve bankacılık sektörünün karlılığını sınırladığını söyledi.

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Sıkı para politikalarının etkisiyle iç talepte yaşanan yavaşlamanın, ticari krediler, tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarında da bir yavaşlamaya neden olduğunu dile getiren Güney, "Bunun sonucu olarak, bankaların aktiflerindeki kredilerin payı düşmeye devam etti ve bu durum özellikle yılın ikinci yarısında hızlanan talep daralmasıyla daha belirgin hale geldi." dedi.

Güney, sürdürülebilir bir ekonomik görünüm için atılan adımların, döviz kurunun daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasını, ülke risk primlerinin azalmasını ve uygun maliyetli dış kaynak teminini sağladığını belirterek, "Bu gelişmeler, ticari kredilerde yabancı para (YP) kredilerini daha cazip hale getirdi ve YP kredilerin toplam krediler içindeki payını artırdı. Bu durum, ihracatçı firmaların YP kredilerine erişim imkanlarını genişleterek, dış ticaretin finansmanını destekledi." ifadelerini kullandı.

"TEMİNATLARIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ KONUSUNDA DA AKSİYON ALDIK"

Ali Güney, Türk Eximbank olarak ihracatçıya sağladıkları desteğin sürekli ve etkili olmasını önemsediklerini söyledi.

Finansmana erişimin, risk iştahı ve maliyetler itibarıyla nispeten daraldığı dönemlerde desteklerini artırarak bu konuda yaşanan güçlükleri telafi etmeye çalıştıklarının altını çizen Güney, bunu yaparken, katma değeri yüksek stratejik sektörleri ve KOBİ'leri öncelikli olarak desteklemeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

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Geçen yıl ihracatçıların finansmana erişimi konusunda alternatif çözümler üreterek maksimum desteği sağlamaya çalıştıklarını aktaran Güney, "Finansmana erişimde kritik öneme sahip olan teminatların çeşitlendirilmesi konusunda da aksiyon aldık. Borçlanma imkanlarımızı en iyi seviyede kullanarak ihracatçılarımızın hem işletme sermayesi hem de yatırıma yönelik finansman taleplerini karşılamaya çalıştık. Bu sayede hedeflediğimiz 24 milyar dolarlık kredi desteğine 2024 sonunda ulaştık." diye konuştu.

Güney, Hazine ve Maliye Bakanlığının sağladığı sermaye artırımıyla 2024 içinde KOBİ dışı ihracatçılara da TL kredi kullanım imkanı sağladıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

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"Uzun vadeli borçlanma ihtiyacının nispeten arttığını da göz önünde bulundurarak, TL kredilerdeki vade imkanımızı 1 yıldan 3 yıla çıkardık. Bunun sonucunda toplam kredi desteğimiz içinde TL cinsinden kredilerin payı yüzde 44 seviyesine ulaştı. 2024 yılı ödeme şekilleri itibarıyla sigortalanabilir ihracat hacminin nispeten azaldığı bir yıl olmasına rağmen yıl sonunda 25 milyar dolar alacak sigortası hacmine ulaştık. Aktif pazarlama faaliyetlerimiz ile 2024'te kredi ve alacak sigortası ürünlerimizden yararlanan ihracatçı sayısı 18 bini geçti. 2020'den bu yana yürüttüğümüz tabana yayılma politikası ile bankamız desteklerinden yararlanan ihracatçılar içerisinde KOBİ'lerimizin oranı yüzde 84'e ulaştı."

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Yıllık destek hacimlerini yaklaşık 49 milyar dolar seviyesine taşıdıklarına dikkati çeken Güney, bu seviyenin bankanın tarihindeki en yüksek destek hacmi olduğunu söyledi.

Bankanın kuruluşundan bugüne kadar alıcı kredileri kapsamında verdikleri destek tutarının yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde olduğunu anlatan Güney, "Alıcı Kredileri ile uluslararası piyasalarda Türk ihracatçı ve müteahhitlere rekabet avantajı oluşturarak, onların daha fazla proje üstlenmelerine ve daha fazla ihracat yapmalarına destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK VE DESTEKLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Ali Güney, 2024'ün kendileri için sigorta faaliyetlerinde önemli bir gelişim yılı olarak kayıtlara geçtiğini aktararak, hizmet kalitesini artırmak ve ihracatçılara sundukları destekleri çeşitlendirmek için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

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Bu kapsamda süreçleri dijitalleştirdiklerini ifade eden Güney, şöyle devam etti:

"Alıcı limit tahsis süreçlerimizi hızlandırarak, ihracatçılarımızın ihtiyacına uygun limitlere kısa sürede erişimine imkan tanıdık. Katılım Esaslı Alacak Sigortası ürünümüzü uygulamaya aldık ve bu kapsamda ihracatçılarımızın vadeli satışlarını sigortalamaya başladık. İhracatçılarımızın, faaliyetlerine sorunsuz şekilde devam ederek, ihracat odağını kaybetmemeleri için yurt içi alacaklarında da tahsilat sorunu yaşamamalarını sağlamak üzere Kısa Vadeli Yurt içi Alacak Sigortası ürünümüzün kullanımını yaygınlaştırmaya başladık."

Sigortalıların operasyonel yüklerini azaltmak amacıyla sigorta programları kapsamında tahsis ettikleri alıcı limitlerini süresiz hale getirdiklerini vurgulayan Güney, sigortalıları, ihracat potansiyeli, risk ve performansları doğrultusunda segmentlere ayırarak, sunacakları ürün ve hizmetleri onların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Yapılan geliştirmelere ilişkin olarak ihracatçılardan ve sektör temsilcilerinden olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade eden Güney, sigorta satış servis modelini çeşitlendirmek amacıyla brokerler, bankalar ve acenteler ile işbirlikleri kurmaya başladıklarını, 2024 itibarıyla reasürans panelinde bulunan 7 uluslararası şirkete Türk Reasürans'ı eklediklerini anlattı.

"REESKONT KREDİLERİ 2024'TE DE EN UYGUN MALİYETLİ TL KREDİ ÜRÜNÜ OLDU"

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney, sadece ihracatçı firmaların kullanımına sunulan ve kullanım koşulları itibarıyla selektif bir kredi programı olma özelliğine sahip reeskont kredilerinin, her dönemde olduğu gibi 2024'te de en uygun maliyetli TL kredi ürünü olduğunu aktardı.

İhracatçıların uygun maliyetli bu finansman imkanına, ihtiyaç duydukları en kısa sürede ve sürekli erişebilmeleri açısından reeskont kredilerin günlük limitlerinin kritik öneme sahip olduğunu aktaran Güney, "TCMB tarafından 2024 içinde sağlanan limit artışları ile Reeskont Kredileri günlük limitleri ihracatçılarımızın taleplerine uygun bir seviyeye getirildi. Güncel durumda aracı bankalar ile kullandırılan 4 milyar liralık günlük limitin, 2,2 milyar lirasını Türk Eximbank olarak ihracatçılarımızın kullanımına sunmaktayız. 2024'ü yaklaşık 345 milyar liralık Reeskont Kredisi hacmi ile kapattık." diye konuştu.

Faizsiz bankacılık alanındaki çalışmalara dikkati çeken Güney, bu alandaki ürünlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasının ihracatçılara alternatif finansman imkanı sunmak adına stratejik önceliklerinden biri olduğunu bildirdi.

Güney, bu kapsamda son iki yılda faizsiz ürünleri çeşitlendirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, bu doğrultuda ihracatçılara alternatif fon kaynakları temin ettiklerini anlattı.

Özellikle 2022-2024 yılları arasında yaklaşık 1200 ihracatçıya 1 milyar dolar faizsiz finansman desteği sağladıkları bilgisini paylaşan Güney, bu desteğin artarak devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü, yakın zamanda uygulamaya alacakları yeni faizsiz finansman ve sigorta ürünleri ile daha fazla ihracatçıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Güney, "2025'te yapmayı planladığımız sukuk ihracı ile sermaye piyasalarından sağlamayı planladığımız faizsiz finansman olanaklarımızı artırmayı amaçlıyoruz. Bu araçlar sayesinde ihracatçılarımıza istikrarlı ve sürdürülebilir finansman imkanları sağlarken, faizsiz bankacılık alanında büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar faizsiz finansman desteğinin toplam finansman desteği içindeki payını yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Güney, bu vizyon doğrultusunda, ihracatçıların farklı ihtiyaçlarına uygun ve uluslararası piyasada rekabet gücünü artıran çözümler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

"2024'TE TOPLAM 7,8 MİLYAR DOLAR TUTARINDA KAYNAK SAĞLANDI"

Ali Güney, "Eximbank 2024'te toplam 7,8 milyar dolar tutarında kaynak sağladı. Bu kaynakların 3,6 milyar dolarını, sürdürülebilirlik kapsamında temin edilen uluslarüstü fonlar ile sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi oluşturdu." dedi.

İhracatçıların yeşil dönüşümünü uygun finansman koşullarıyla desteklemek için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 2024'te toplamda 1,5 milyar dolar tutarında azami 10 yıl vadeli kaynak sağladıklarına işaret eden Güney, şöyle devam etti:

"Bu kaynaklar ile ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji üretimi ve enerji tasarrufuna yönelik yatırımlarını destekleyerek karbon emisyonlarını azaltmalarına destek olmayı amaçlıyoruz. İslam Kalkınma Bankasından sağladığımız kaynak ile faiz hassasiyeti olan firmalarımızın da yeşil dönüşüm yatırımlarını destekleyebileceğiz."

2025 HEDEFLERİ

Bu yıla ilişkin hedeflerini de paylaşan Ali Güney, 2025'te de katma değerli ürün ihracatını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatı yapan sektörler, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ve ihracatçı KOBİ'lerin stratejik öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Güney, bunun yanı sıra karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen yatırımlar ile ihracat hacmini ve üretim verimliliğini artıracak projeleri, uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman kaynaklarıyla desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Alacak sigortası ve yeni finansman çözümlerinin ihracatçıların yeni pazarlara açılmalarını kolaylaştıran "Alacak Sigortası" ürününü daha yaygın hale getirmek için yenilikçi uygulamalar geliştirme sürecinde olduklarını belirten Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha esnek poliçe ve çalışma koşulları sunarak, ihracatçılarımızın sigorta ürünümüzden daha fazla faydalanmalarını hedefliyoruz. Ayrıca, yeni satış kanallarıyla bu ürünü daha geniş bir kitleye ulaştırmayı 2025 önceliklerimizden biri olarak belirledik. Faiz hassasiyeti olan ihracatçılarımıza özel sigorta ve finansman seçeneklerini artırmaya yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu doğrultuda finansman maliyetlerini azaltarak ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak yeni katılım esaslı finansman paketlerini önümüzdeki yıl kullanıma sunacağız."

Güney, 2025'te de teminatları çeşitlendirmeye, kefalet kuruluşları ile işbirliklerini artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Başvuru ve bankacılık süreçlerini dijitalleştirme yönünde attıkları adımları hızlandırarak, ihracatçıların, sundukları ürün ve hizmetlere daha hızlı ve kolay erişim sağlamasını hedeflediklerinin altını çizen Güney, "2025'te, ihracatçılarımıza dış ticaret işlemlerinde Türk Eximbank güvencesi ve aracılığıyla işlem yapma imkanı sunacak çözümler geliştireceğiz. Bu adım, Türk Eximbank olarak ihracatçılarımızın dış ticarete ilişkin tüm ihtiyaçlarına tek noktada çözüm sunma vizyonumuzu destekleyen önemli bir gelişme olacak." şeklinde konuştu.