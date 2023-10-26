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Türk Eximbank'ın tahvillerine ilgi

26.10.2023 - 12:28 | Son Güncelleme :
Türk Eximbank'ın tahvillerine ilgi | Ekonomi Haberleri

 Türk Eximbank’ın 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına 4 kat talep geldi.

Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarında bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre başta Avrupa, ABD ve Asya olmak üzere farklı coğrafyalarda yerleşik 120’ye yakın uluslararası yatırımcının ilgi gösterdiği yurt dışı tahvil ihracına, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi. Söz konusu tutar, 31 Ekim tarihinde bankanın hesaplarına geçecek.

2023 yılında uluslararası eurobond piyasalarında ikinci kez yer aldıklarını belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney sözlerine şöyle devam etti: “Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli borçlanma alternatiflerinin artırılması stratejimiz çerçevesinde bir misyon bankası olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz orta ve uzun vadeli finansman konusunda uluslarüstü fonlar dahil önemli atılımlar gerçekleştirdik. Sene başından bu yana son tahvil ihracı da dahil olmak üzere, toplam 3,3 milyar dolar yurt dışı kaynak sağladık. Tahvil ihracımıza, küresel finans piyasalarında yaşanan belirsizliklere rağmen, yurt dışı yatırımcılardan güçlü talep gelmesi, Türkiye ekonomisine ve Bankamıza duyulan güvenin bir göstergesidir. Uluslararası sermaye piyasalarında Türkiye’nin en aktif bankalarından biri olarak ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağlamaya ve ihracatçılarımıza olan desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Sağladığımız kaynağın ekonomimizin lokomotifi olan ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Verilen bilgiye göre, tahvil ihracının yüzde 42’si Amerika’daki, yüzde 39’u İngiltere’deki ve yüzde 10’u Orta Doğu’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 71’i dünya çapında tanınmış varlık yönetim şirketlerinden oluştu.


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