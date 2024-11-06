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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak Merkez Bankası

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#Türk Devletleri Teşkilatı#Mutabakat Zaptı#Merkez Bankası
Türk Devletleri Teşkilatından ortak Merkez Bankası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 16:10

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda mutabakat zaptı imzalandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurusuna göre, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi, 5-6 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, TCMB ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin kurulması hususunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov tarafından mutabakat zaptına imza atıldı.

 

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#Türk Devletleri Teşkilatı#Mutabakat Zaptı#Merkez Bankası

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