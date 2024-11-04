Türk çikolatasına ‘Dubai’ dopingi

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Dubai’de yaşayan Mısırlı Sarah Hamouda’nın Türk baklavasından esinlenerek yaptığı ‘Dubai çikolatası’, tüm dünyada büyük bir çılgınlığa dönüştü. Türkiye’de markadan markaya değişkenlik gösteren bu ürünün fiyatları marketlerde ortalama 70 ila 80 lira arasında değişirken, ünlü işletmelerin menülerinde 400-500 liraya kadar çıkıyor.

Tüketicilerin, uğruna yüksek meblağları gözden çıkardığı ürün; artan kakao fiyatlarının ve kurdaki sınırlı artışın olumsuz etkilediği Türkiye çikolata sektörü ihracatçılarının yüzünü güldürdü. Hürriyet’e konuşan sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, Dubai çikolatasında yaşanan hareketlilikle iç piyasadaki çikolata satışlarında yüzde 6, ihracatta ise yüzde 4’lük bir artış öngörülüyor. Fıstığın karaborsaya düştüğü sektörde, artan talebi öngören fırsatçıların ise stokçuluk yapmaya başladığı belirtiliyor.

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SEKTÖRÜ CANLANDIRDI

Çikolatada yılda 470 bin ton üretim yapan ve bunun 150 bin tonunu ihracata gönderen Türkiye’de, kişi başı yıllık tüketim 2.5 kilogramı buluyor. Atıştırmalık grubunda geçen yıl 2.7 milyar dolarlık bir ihracat yapıldığını anlatan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, bu yıl için 3 milyar dolarlık bir ihracatla iç ve dış pazarda yüzde 5’lik bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Dubai çikolatasına artan talebin hem iç pazara hem de ihracata canlılık getirdiğini belirten Taycı, “Yaşanan bu hareketliliğin ihracatta yüzde 3 ila 4 gibi bir yansıması olacağını, iç tüketimde ise yüzde 5 ila 6 artış yaşanacağını tahmin ediyoruz” dedi. Taycı, Dubai çikolatasına artan ilginin Antep fıstığı ve kadayıfa olan talebi de artırdığına dikkat çekti.

‘TÜKETİCİ DİKKATLİ OLMALI’

Konuyu Hürriyet’e değerlendiren Türk Standartları Enstitüsü Gıda Hazırlama Komisyon Başkanı Prof. Dr. Behiç Mert, ürünün pahalılığına dikkat çekerek, “Üretim yapanların kaçı gerçek fıstık ezmesi koyuyor” diye sordu. Tüketiciye uyarıda bulunan Mert, “Yeşil, boyanmış bazı püreler de konulabilir. Özellikle merdiven altı üretim yapanların, gerçek fıstık koyacağını sanmıyorum. Ürün güvenilir işletmeden alınmalı” diye konuştu.

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İHRACATTA ÜRETİCİ MARJINDAN YEMEYE BAŞLADI

Sektörde yaşanan maliyet artışlarına rağmen iç talebin düşmediğini anlatan Kazım Taycı, kârlılık tarafında ise ciddi manada bir düşüş olduğunu aktararak, “Bunun en büyük etkisi döviz kuru kaynaklı. Bundan dolayı ihracat pazarlarımızda tepki var. Bize diyorlar ki, ‘Neden döviz bazında fiyatlarınızı artırıyorsunuz?’ Biz de artan maliyetleri ve enflasyonu onlara anlatmaya çalışıyoruz. Üretici ihracatta artık marjından yemeye başladı” dedi.