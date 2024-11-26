Turizme erken kar dopingi

Haberin Devamı

Bu sene kar yağışı erken başladı. Kış turizminin önemli bölgeleri de önceki gün başlayan kar yağışından nasibini aldı. Türkiye’nin önde gelen kayak merkezleri beyaza bürününce turizmcilerin yüzü güldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bazı kayak merkezlerinde kar kalınlıkları 50 santimetreyi geçti. Kar yağışının mutlu edici bir gelişme olduğunu belirten turizmciler, aralığın ikinci haftasından itibaren açılacak sezon için umutlandıklarını belirtirken kar yağışının başlamasıyla rezervasyonlarda artış beklentisi de yukarı çekildi.

ERKEN KAR SEZONU UZATACAK

Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, “Dört gözle beklediğimiz gün geldi. Kar yağışı yüzümüzü güldürdü” dedi. Akşehirlioğlu, bölgedeki durumu şöyle anlattı: “Erken gelen bir kar yağışı oldu. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. En kısa zamanda sezonu başlatacağız. 35-40 cm civarında kar kalınlığı var. Bu sezon daha iyi ve daha uzun bir sezon bekleniyor.” Akşehirlioğlu, sezonun aralık ayının ikinci haftası gibi açılabileceğini ve otellerden rezervasyonların iyi gittiği bilgisinin de geldiğini belirtti. En çok yurtdışından gelen misafirleri ağırladıklarını belirten Akşehirlioğlu, “Rusya-Ukrayna ile başlayan ve arkasından Çek Cumhuriyeti, Polonya ile devam bir misafir kitlemiz var. Buna ek olarak bu sene İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İngiltere’den de misafirlerimiz gelecek” dedi.

Haberin Devamı

RESMİ AÇILIŞ 13 ARALIK

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Beceren, Uludağ’a iki günde 40 cm kar yağdığını belirterek, “Geçen sene kar yağışı 7 Ocak tarihine kadar kaymıştı. Bu sene normal tarihinde bekliyoruz. Bu kar da bunu gösteriyor” dedi. Beceren, “Bütün pistlerin hazırlıkları yapıldı. Haftasonu iki pist açılacak biri yaya diğeri kayak için. Resmi açılış 13 Aralık, çarşamba günü de sezonluk biletler online olarak satışa sunulacak” bilgisini verdi. Günlük biletlerin bin 500 lira olduğunu belirten Beceren, sezonluk sınırsız biletlerin ise 14 bin 500 lira olduğunu kaydetti. Beceren, “Ortalama her sene 150 bin bilet satışı bekleniyor, bu sene de beklentimiz bu yönde” dedi. Rezervasyonların kar yağışının artmasıyla bir anda arttığını da belirten Beceren, “Otel fiyatları kişi başı 3 bin liradan başlıyor. Her keseye göre Uludağ’da fiyatlar var” diye konuştu.

Haberin Devamı

TALEP YÜZDE 30 ARTTI

Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal geçen yılın aynı dönemine kıyasla, kayak tatiline olan talepte yüzde 30 oranında bir artış gözlemlendiğini kaydetti. Karayal, ‘’Ekonomik ortam nedeniyle birikim ve yatırım yapamayan insanlar, anını daha iyi değerlendirmek için olan parasını tatile harcıyor. ‘Para biriktiremiyorsak anı biriktirelim’ gibi bir eğilim oluştu. Bu bakış açısının kış tatil planlarına da yansıdığını görüyoruz” dedi. Karayal, Uludağ, Palandöken, Kartalkaya ve Ilgaz’ın en çok tercih edilen bölgeler olduğunu da belirtti.

GECELİK FİYATLAR 4 BİN 500 TL’DEN BAŞLIYOR

* Bursa Uludağ’da 23 Aralık’tan sonra rezervasyon yapılmak istenirse gecelik fiyatlar iki kişi için ortalama 6 bin TL’den başlıyor, 13 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Yılbaşı eğlencesi için rezervasyon yapılmak istenirse de 29 Aralık-1 Ocak tarihlerin arasında iki kişi 3 gece 4 gün konaklama fiyatları ortalama 42 bin liradan başlıyor, 119 bin liraya kadar çıkıyor.

Haberin Devamı

* Erzurum Palandöken Palandöken’de yine aralık ayında gecelik fiyatlar iki kişi için ortalama 5 bin TL’den başlıyor, 21 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. 29 Aralık-1 Ocak tarihlerinde iki kişi için en uygun fiyatlı konaklama 15 bin 660 TL olurken en pahalı konaklama ise 108 bin 756 TL.

* Kayseri Erciyes’te gecelik fiyatlar iki kişi için ortalama 4 bin 500 TL’den başlıyor, 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. 29 Aralık-1 Ocak tarihlerinde iki kişi konaklamak istenirse fiyatlar 21 bin liradan başlıyor, üç gecelik yılbaşı gala programlı en pahalı konaklama ise 88 bin 200 TL.

* Kars Sarıkamış’ta ise gecelik fiyat iki kişi için 4 bin 500 TL’den başlıyor, 11 bin 200 TL’ye kadar çıkıyor. 29 Aralık-1 Ocak tarihlerinde iki kişi için kayak otellerinde konaklama ortalama 14 bin liradan başlıyor, en pahalı ve yılbaşı programı sunan konaklama ise 81 bin 600 TL.

Haberin Devamı

* Bolu Kartalkaya’da aralık ayında gecelik iki kişi için en uygun fiyat 10.800 TL olurken, bu fiyat 25 bin 700 TL’ye kadar çıkıyor. 29 Aralık-1 Ocak tarihlerinde yılbaşı gala programı olan otellerde ise iki kişilik fiyat 33 bin 216 TL’den başlıyor, 162 bin TL’ye kadar çıkıyor.

* Erciyes’te kayak malzemelerinin kiralama ücretleri de belli oldu. Günlük snowboard 700 TL, kayak takımı 650 TL, kask ve gözlük 150 TL, hazırlıksız gelenler için mont, pantolon ayrı ayrı 250 TL, kayak tam takım bin 600 TL, snowboard tam takım ise bin 750 TL.