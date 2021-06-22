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Turizmde KDV indirimi desteği uzatıldı

22.06.2021 - 08:45
Turizmde KDV indirimi desteği uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Turizm sektörüne yönelik katma değer vergisi (KDV) indirimi desteğinde sürenin 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.


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