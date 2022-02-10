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Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi

10.02.2022 - 09:46
Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi | Ekonomi Haberleri

Dünyanın en büyük fuarlarından Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı’nda (EMITT) konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, erken rezervasyon oranlarının geçen yıla göre arttığını, bu yıl için hedeflenen 35 milyar dolarlık gelir hedefinin imkân dahilinde olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İki yıl aradan sonra kapılarını açan ve 51 ülkeden 200’ü aşkın firma temsilcininin katıldığı fuarın yeniden düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, alınan tedbirler sayesinde 2021 yılı hedeflerinin aşıldığını hatırlattı. “2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88’lik bir artışla, toplam 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırladık” diyen Ersoy, 30 milyonluk psikolojik sınırın üstüne çıkıldığını kaydetti. Anılan yıl turizm geliri ise 24.5 milyar dolar oldu.

ERKEN REZERVASYON

Bakan Ersoy, “Erken rezervasyon oranları da geçen seneye göre artmış durumda. Bütün bunlar bize 2022 için belirlediğimiz 35 milyar dolar gelir hedefinin ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. El birliğiyle geçen seneki gibi gayret ederek bunu daha yukarılara taşıyacağız. Son 3 yılda olduğu gibi devlet ve özel sektör el ele vererek, 2018’de 647 dolar olarak aldığımız kişi başı geliri 2021’de 834 dolara nasıl getirdiysek, 2022’de de daha yukarı taşıyarak niceliğin değil, niteliğin ön planda olduğu gelir odaklı 2023 turizm stratejilerimizi adım adım gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

KAYIPLAR KAPANACAK

Bakan Ersoy, turizmde İstanbul’un büyük oyunculardan biri olduğuna dikkat çekerken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “2019 yılı sonunda İstanbul olarak turizmde mükemmel rakama ulaştık. O rakam 15 milyon. 2020 yılında mart ayında dünya ve bizler salgınla mücadelede tam 2 yıl tamamlamış olacağız. İstanbul’un sessizliğe büründüğü günlerde 5 milyon ziyaretçi İstanbul’a geldi. 2 yıllık kaybı 2022-23’te inşallah kapatacağız. İstanbul’da sağlık turizminin tam merkezi 650 tesisimiz var” dedi.

TANITIM KAMPANYASI

BAKAN Ersoy, bu yıla ilişkin tanıtım faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre 21 ülkede televizyon, 86 ülkede dijital, 200’ün üzerinde basılı yayında reklâm kampanyaları olacak. En az 60 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörleri Türkiye’de ağırlanarak PR faaliyetlerine hız verilecek.

360 DERECE YAKLAŞIM

FUARIN 25 yıldır takipçisi olduğuna dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Kültür Turizm Bakanlığımız ülkemizin tanıtılmasında önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz ama bu işin bütüncül mücadele işbirliğiyle olacağının altını çizelim. Turizm barış, adalet, huzur, özgürlük ister. 360 derece bir anlayış ister. Ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz duruma geliriz. Yerel yönetimin içinde olmadığı çalışmaların muvaffak olma şansı yoktur” dedi.


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