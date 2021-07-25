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Turizmcinin bayram sevinci

25.07.2021 - 09:05
Turizmcinin bayram sevinci | Ekonomi Haberleri

Kurban Bayramı tatilinde iç turizmde görülen hareketlilik, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl arzu edildiği gibi bir sezon geçiremeyen sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Güvenli Turizm Sertifika Programı ile sezona hazırlanan turizmciler, Kurban Bayramı tatilini yoğun geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Anadolu Ajansı’na, sezona umutlu başladıklarını, özellikle iç pazarda bayram döneminde gerçekleşen hareketliliğin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Türkiye’nin her bölgesinde seyahat hareketliliği yaşandığını belirten Çorabatır, salgın nedeniyle evde kalan, geçen yıl tatil yapamayan insanların bu yıl ya tatil bölgelerine ya da aile ziyaretlerine yöneldiğini dile getirdi.

İNGİLTERE BEKLENTİSİ

Çorabatır, özellikle kıyı bölgelerinde önemli bir yoğunluğa ulaşıldığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Yerli ve yabancı misafirlerimizle özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde doluluklar yaşandı. Çanakkale’den Mersin bölgesine kadar kıyı bölgelerimiz, beklenenin üzerinde rağbet gördü. İç bölgelerimizde Kapadokya’da da bayram süresince doluluk söz konusuydu. İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019’un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50’den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizmdeki hareketlilik, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.” Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Slovakya gibi salgın tedbirlerini yerine getiren birçok ülkeden turistin de tatil için Türkiye’yi tercih ettiğini dile getiren Çorabatır, İngiltere pazarının da en kısa sürede açılmasını, özellikle Ege bölgesini pozitif etkileyecek bir hareketliliğin yaşanmasını beklediklerini bildirdi. Çorabatır, turizm sektörünün sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman iç pazarı önemsediğini belirterek, “Turizm stratejik bir sektör, ülke için önemli. Yurtiçi seyahat de turizm için son derece önemli. İç pazardaki hareketliliğin turizmin geleceği açısından daha da artmasını hedefliyoruz” dedi.

DEVAM EDECEK

Çorabatır, turizm sektörünün 60’tan fazla sektörü doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, “Turizm işletmelerinin açık olması demek daha fazla istihdam, daha fazla alışveriş ve ekonominin canlanması demek. Turizm hareketliliği sadece turizmcilerin değil, herkesin yüzünü güldürüyor. Bu yoğunluğun okullar açılıncaya kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii vaka sayıları ve aşılanma oranları da önemli” diye konuştu. Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerinden asla taviz verilmediğini ancak turizmin devam etmesi için sadece turizmcilerin önlem almasının yeterli olmadığını vurgulayan Çorabatır, şunları kaydetti: “Yerli ve yabancı misafirlerimizi davet ederken Güvenli Turizm Sertifika Programı kurallarına uyacağımızın sözünü verdik, taviz vermeden de uyguluyoruz. Bu doğrultuda da bir yoğunluk yaşıyoruz ancak salgının etkisi geçti sanılarak vatandaşlarımızda rehavet söz konusu. Eğer bu rehavet devam ederse eski günlere döneriz, biz geçen yıla dönmek istemiyoruz. Salgın için şu anda en güçlü silah aşı. Ekonomideki hareketliliğin devam etmesi için insanların bireysel sorumluluklarını yerine getirmelerini ve aşılanma oranının yüzde 80’lere ulaşmasını temenni ediyoruz. İleriki günlerde de tatil yapabilmemiz ve tüm sektörlerin sürekliliği için aşılanmamız şart.”


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