Turizm sektörü eleman arıyor | Ekonomi Haberleri

Tüm zamanların rekorunun kırıldığı 2019 yılı verilerini hedefleyen turizm sektöründe, ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi nedeniyle farklı sektörlere yönelen personelin yeri doldurulamazken; 8, 10, 15 bin liraya çalışacak eleman bulunamıyor.

Turizm kenti Antalya, yerli ve yabancı tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonların başında geliyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan kent, tüm zamanların rekorunu 2019’da 15 milyon 644 bin 108 turistle kırdı. Pandemi nedeniyle kapanmayla geçen 2 yılın ardından 2021’de 9 milyon kişiyi ağırlayan kentte turizm sektörü temsilcilerinin hedefi, 2022’de 2019 verilerini yakalamak. Nisan, mayıs ve haziran aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrettiği için tatilcilerin temmuz ve ağustosa yoğunlaşması nedeniyle sektörün 2019 rakamlarını az bir kayıpla yakalayacağı tahmin ediliyor. Yıl sonunda toplam 12 milyon turistin kente gelmesi bekleniyor. Pandemi döneminde kapanan turistik tesisler, farklı sektörlere yönelen çalışanları nedeniyle bugünlerde nitelikli işgücü sıkıntısı çekiyor. Pandemide otellerde görev alan yetişmiş mutfak ve servis elemanlarının yanı sıra ön büro, housekeeper alanlarında da ciddi kayıplar yaşandı. Yeni işkollarında çalışmaya başlayan otel çalışanları geri dönmeyince onların yerini dolduracak yeni eleman bulmak zorunda kalan yöneticiler, işe alım sürecinde personele lojman, yemek, sigorta, yan haklar ve 8 ila 15 bin lira arasında maaş teklif ediyor.

‘BÜYÜK AÇIK VAR’

Çalışanların turizm sektörüne sezonluk gözüyle baktığı için yanaşmadığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski başkanı turizmci Osman Ayık, turizmin 12 aya yayılması noktasında çalışmalar yapılırsa sektör çalışanlarının da kariyer planlayacağı için turizme sıcak bakacağını söyledi. Ayık, “Pandemi bugüne kadar turizm sektöründe insana yapılan tüm birikimin kaybolmasına neden oldu. Sektörün tekrar bu konuda ciddi yatırım yapması lazım” dedi. Yasal mevzuatlarda da çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Osman Ayık, “Ara eleman konusunda son derece büyük açık var. Sektör çok sıkıntı içinde. Aşçı yardımcısı, maid, bulaşıkçı, komi, garson hatta bahçıvan bulamazsınız” diye konuştu.

‘ÇALIŞANIMIZI KAYBETTİK’

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise pandemi öncesinde başlayan nitelikli eleman ihtiyacının bu süreçte arttığını kaydederek, “Sektör olarak çok fazla çalışanımızı kaybettik. Şimdilerde eski çalışanlarımızı sektöre nasıl yeniden kazandırabiliriz bunu düşünüyoruz. Belek’te 6, 8, 10 bin liralara çalışacak personel bulunamıyor” ifadesini kullandı. Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da ara eleman sorunu yaşadıklarını belirtti ve şunları söyledi: “Operasyonel departmanlarda çok sıkıntımız var. Mutfakta 180, serviste 200, housekeeping’de 200 kişiyle çalışıyorsunuz. Bu departmanlarda çok ihtiyaç var.”

Etiketler