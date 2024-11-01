Turizm hedefi 61 milyona revize edildi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmdeki verilerin beklentilerin üzerinde bir senelik kapanışı işaret ettiğine dikkat çekti. Ersoy, üçüncü çeyreğe ilişkin turizm rakamlarını dün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Yılın dokuz aylık döneminde 49 milyon 181 bin turist sayısına ulaşıldığını söyleyen Bakan Ersoy, “Temmuz ve ağustos aylarının Almanya şampiyonası ve Fransa olimpiyatları sebebiyle yavaş bir büyümeyle geçeceğini, sonrasında hızlı bir şekilde normalleşmenin yaşanacağını ve son çeyrekte ortalamanın üzerinde bir büyümeyle yılı tamamlayacağımızı öngördüğümüzü söylemiştik. Tam da beklediğimiz şekilde üçüncü çeyrek verileri gerçekleşti. Ekim ayı verileri TÜİK tarafından kasım sonunda açıklanıyor ancak havalimanlarından gelen verileri incelediğimizde tahminen ekimi yüzde 10 veya üzeri bir artışla kapatacağımızı görüyoruz. Kasım, aralık rezervasyonlarının ise geçen senenin çok üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu gelişmeler ışığında yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz” dedi.

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GERÇEKÇİ VERİLER

Ziyaretçi sayılarının tespitiyle ilgili de bilgilendirme yapan Ersoy, dünyada ziyaretçi sayılarını en gerçekçi şekilde Türkiye’nin verdiğini ifade etti. Ersoy, “Çünkü Türkiye’de vatandaş da olsanız sınır kapılarında pasaport işlemiyle giriş ve çıkış yapıyorsunuz. Çipli ya da barkodlu pasaportunuzu kapıda okutuyorsunuz. Manuel bir işlem yapılmıyor, bilgisayar ortamında sisteme aktarılıyor. Yani giriş ve çıkışlar net bir şekilde tespit ediliyor. Transit yolcular bizim turist sayılarımız içerisinde yer almıyor. Eğer biz bu veriyi koyarsak bugün 80 milyon turisti konuşuyor olacağız” diye konuştu.

YEDİ YILDA YÜZDE 61 ARTIŞ

Bakan Ersoy, son turizm verilerini şöyle değerlendirdi: “Ziyaretçi sayısını 2017’nin ilk dokuz ayında 30 milyon 518 bin olarak devraldık; 2019’da 41.5 milyon, 2023’te 45. 2 milyon, 2024’te ise 49.1 milyona çıkardık.”

Yedi yıllık süreç karşılaştırıldığında ziyaretçi sayısında yüzde 61.2’lik artış gözlendiğini vurgulayan Ersoy, “2019 ile 2024’ün dokuz aylık verilerini kıyasladığımızda yüzde 18.3’lük bir artış var. Yani pandemi sonrasında Türkiye ziyaretçi sayısında yüzde 19.3’lük bir artış gerçekleştirdi. 2023-2024 yıllarının aynı dönemlerini karşılaştırdığımızda ise yüzde 8.7’lik bir artış oldu” ifadelerini kullandı.

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Bakan Ersoy’un verdiği bilgilere göre, 2024’ün dokuz aylık döneminde Türkiye’ye en çok Rusya’dan (5.5 milyon) ziyaretçi geldi. 5.2 milyon ziyaretçiyle Almanya ikinci, 3.7 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık ise üçüncü sırada yer aldı.

GECELİK HARCAMA ARTIYOR

Ersoy, ziyaretçi sayısı kadar kişi başı gecelik harcama verilerinin de önemli olduğunun altını çizdi. Ersoy, “Yeni stratejiden önce yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcamaları 2017’nin ilk dokuz ayında 83 dolar, 2019’da 87 dolar iken; 2023’te 101 dolar, 2024’te ise 107 dolara yükseldi. Yani 2018 itibarıyla nitelikli ziyaretçi hedefimize uygun olarak kişi başı gecelik harcama gelirini arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL’DA DOLULUKLAR YÜZDE 82

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) da dün ekim ayı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başkan Müberra Eresin, İstanbul’da eylülde aylık bazda dolulukların yüzde 82 olduğunu belirtti. Eresin, “Ocak-Eylül 2024 döneminde ise yüzde 65.7 doluluğa ulaştık. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 65.8’di. İstanbul’da ortalama gecelik konaklama ücreti ise Eylül 2024’te ortalama 101.1 Euro olarak kaydedildi. Ocak 2023’te 108 Euro’ydu. Ocak-Eylül 2024 döneminde ise 107.6 Euro oldu” diye konuştu.

SAĞLIKTA DÖRT YILLIK HEDEF 7 MİLYAR DOLAR

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Genel Sekreteri Fatih Özer, 2023’te Türkiye’yi sağlık için ziyaret eden turistlerin 2.3 milyar dolarlık hizmet satın aldıklarını belirtti. Özer, sağlık turizminin katma değeri yüksek seyahat türlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Sağlık turisti öncelikle iyi tedavi olabileceği yeri tercih eder. İyi tedavi olabileceği yeri belirledikten sonra hekim kalitesi ve tedavi olacağı hastanenin imkânlarına bakar. Tedavi sonrası bekleme döneminde oranın kültürel özellikleri, doğal güzellikleri, gastronomisi gibi etkenleri inceler. Buna ek olarak fiyat da öne çıkar. Bu tercih edilebilirlik kriterleri açısından Türkiye çok önemli bir destinasyon” şeklinde konuştu.