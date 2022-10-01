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Turistik harcamalar Mir’den etkilendi

01.10.2022 - 10:26
Turistik harcamalar Mir’den etkilendi | Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusların banka kartı ödeme sistemi Mir kart kullanımını Türkiye’deki özel ve kamu bankalarının durdurması, Rus turistler ve yerleşik yaşayanların yurtiçi harcamalarını olumsuz etkiledi.

Rus turistlerin tatil ve yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği illerin başında gelen Antalya’da, Mir’in iptali nedeniyle Rus turistlerin yurtiçi harcamaları olumsuz etkilendi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm sezonu öncesinde Mir kart sistemi geldikten sonra Ruslar açısından alışveriş ve harcamalarda biraz rahatlama yaşandığını hatırlattı. Çetin, şu an bu kartın kullanımının durdurulmasına yönelik bankaların aldığı kararın turist gelişini etkilemeyeceğini fakat burada alışveriş yapmasına olumsuz yansıyacağını belirterek, “Zaten paket turla gelenler ödemelerini Rusya’da yapıyor. Turizm açısından çok büyük etkilenme olmaz. Ama Antalya’ya geldiğinde turist hem otel içi harcamalarda ve hem de dışarıya çıkıp esnaf veya AVM’den yaptığı harcamalarda perakende olarak bir sıkıntı muhakkak yaşayacaktır. Yurt içindeki harcamalarda bir düşüş yaşanacak. Turistik açıdan sıkıntı olmaz ama içeride yapacakları harcamalarda kesinlikle Mir kart sisteminin iptali veya geçerli olmaması perakende ticareti çok etkileyecektir” dedi.

‘ÇÖZÜM BULUNMALI’

Turistin hem otel içindeki mağazada hem de AVM mağazaları ve diğer esnafta Mir kartı kullanamayacak olmasının büyük etkisi olacağını düşündüğünü aktaran Çetin, şunları kaydetti: “Buna bir an evvel çözüm bulunması gerekiyor. Turist nakitle gelir ama yettiği kadarıyla alabilecek. Biz de yurtdışına çıktığımızda aynı şeyi yaşıyoruz. Otel içi mağazalar veya dışarıdaki mağazalardan bir şey almak istediğinde, cebinde de para bitmişse bir şey alamadan ülkesine dönecektir. Yerleşik yaşayan veya savaş sonrası gelenler için de büyük sıkıntı. Onlar da Mir kart kullanıyor ve şu an sistem çalışmıyor. Buradaki Rusları da tabii ki etkileyecektir. İhracatta ise Mir kart iptali sorun oluşturmuyor. Kurumlarımızın ortaya koyacağı muhakkak ki bir kart sistemi üzerine çözüm bulunmalıdır. Kart sistemi olmaz ise perakende sistemi ciddi etkilenir. Bu yıl mesela Antalya’da turistik açıdan yapılan iç harcamalar da çok yükselmişti, Visa veya Mir kart tarzı bir sistem mutlaka olmalıdır.”

Mir kart sisteminin bankalarca iptaliyle ilgili ihracatçıların herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyen Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise ihracatçılar olarak Rusya’ya gönderdikleri ürünlerin ücretini bankalar aracılığıyla dolar veya ruble olarak havale şeklinde tahsil ettiklerini, Mir kart sisteminin ihracatta kullanılmadığını belirtti.


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