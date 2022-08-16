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TÜMOSAN’ın ilk 6 aylık hasılatı 1.4 milyar TL

16.08.2022 - 16:55
TÜMOSAN’ın ilk 6 aylık hasılatı 1.4 milyar TL | Ekonomi Haberleri

TÜMOSAN, bağımsız denetim raporlarına göre, 2022 yılının ilk 6 ayında hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 825 milyon TL arttırdı ve 277 milyon TL net kâr elde etti.

TÜMOSAN, bağımsız denetim raporlarına göre, 2022 yılının ilk 6 ayında hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 825 milyon TL arttırdı ve 277 milyon TL net kâr elde etti. TÜMOSAN’dan yapılan açıklamaya göre, 2022’nin ilk 6 ayında, şirketin hasılatı 1.4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “TÜMOSAN’ın 2021-2025 stratejik planında yer alan yatırım ve verimlilik hedeflerinin 2021 yılının ikinci yarısındaki olumlu sonuçlarını 2022’nin ilk 6 ayında da görmek mutluluk verici” dedi. 2022 ve 2023 yılının sektörlerimiz için yeni fırsatlar doğuracağını belirten Tosun, “2021 yılının son çeyreğinde başladığımız yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

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TÜMOSAN TRAKTÖR SATIŞINDA PAZAR PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi. 2022 ve 2023 yıllarında tüm piyasalarda yeni fırsatlar çıkacağına işaret eden TOSUN, “Tüm koşullara rağmen yatırımlarımıza ve büyümeye hızla devam ediyoruz. Hedeflerimizi yüksek, bakış açımızı her zaman pozitif tutuyoruz. Önümüze çıkan yeni yatırım fırsatlarını da her zaman değerlendiriyoruz. Böylece yüzde 100 yerli ve milli projelerimizle birlikte, ülke ekonomisine ve yerli istihdama da katkı sağlamayı sürdürüyoruz” diye konuştu.


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