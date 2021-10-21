Tüketici güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi 76,8 oldu. Önceki veri 79,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı; Eylül ayında 79,7 olan endeks, Ekim ayında 76,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 60,7 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 62,6 iken, Ekim ayında yüzde 3,0 oranında azalarak 60,7 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 75,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,0 iken, Ekim ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 75,6 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,3 iken, Ekim ayında yüzde 6,4 oranında azalarak 74,2 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 96,6 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 97,7 iken, Ekim ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 96,6 oldu.

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