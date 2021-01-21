‹ Önceki Haber Japonya Merkez Bankası büyüme tahminini revize etti Japonya Merkez Bankası büyüme tahminini revize etti Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Tüketici güven endeksi açıklandı

21.01.2021 - 10:34
Tüketici güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4 artarak 83,3 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4 arttı. Aralıkta 80,1 olan endeks, ocakta 83,3'e çıktı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aralıkta 66,1 iken, ocakta yüzde 3,6 azalarak 63,7 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise aralıkta 78,9 iken, ocakta yüzde 6,3 artarak 83,8'e yükseldi.

Aralıkta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 iken, ocakta yüzde 6,5 artarak 88,2 olarak gerçekleşti. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi aralıkta 92,6 iken, ocakta yüzde 5,1 artarak 97,3 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: -1,13% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.552 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3695 Değişim: -0,67%
Düşük 7,3488 21.01.2021 Yüksek 7,4247
Açılış: 7,4191
8,9722 Değişim: -0,15%
Düşük 8,9372 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
442,75 Değişim: -0,67%
Düşük 440,00 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.